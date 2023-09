Sénégal: Youssou N'dour quitte la coalition au pouvoir

Au Sénégal, Youssou N'Dour, le célèbre chanteur et patron du groupe de presse Futur Médias (GFM), a démissionné de son poste de ministre-conseiller du président de la République, Macky Sall, et a quitté la coalition au pouvoir, Benno Bokk Yakaar

Au-delà d'un artiste international et d'un homme d'affaires aguerri, Youssou N'Dour est aussi un influent homme politique. Proche du président Macky Sall et après « onze années de compagnonnage », il a pourtant décidé de démissionner de ses fonctions de ministre-conseiller et de membre de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar.

Une carrière politique commencée en 2012

À la tête de son propre mouvement politique, Fekke Ma ci boolé, Youssou N'Dour a commencé sa carrière politique en 2012, quand il s'est présenté à l'élection présidentielle - pour s'opposer au troisième mandat de l'ancien président Abdoulaye Wade. Alors que sa candidature a été retoquée par le Conseil constitutionnel, il a soutenu Macky Sall au second tour. Et, après la victoire, il a été nommé ministre du Tourisme et de la Culture.

Un avenir politique incertain

Il sera ensuite nommé ministre-conseiller auprès du président de la République en 2013, ce qui lui a permis de sortir un album en 2021. Son avenir politique est pourtant encore incertain ; à voir s'il soutiendra le candidat de Macky Sall qui doit se prononcer dans quelques jours. Ou s'il tentera à nouveau de se présenter au prochain scrutin présidentiel de 2024.