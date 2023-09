Centrafrique: Arrêté à Bangui, l'ex-chef du FRPC Abdoulaye Hissène inculpé par la Cour pénale spéciale

L'ancien chef rebelle du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique (FRPC), arrêté lundi 4 septembre chez lui à Bangui à la demande de la Cour pénale spéciale de Centrafrique, est en détention à la prison du camp de Roux. Il est accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité.

C'est dans un communiqué que la Cour pénale spéciale a confirmé ce jeudi avoir inculpé Abdoulaye Hissène pour crime contre l'humanité et crime de guerre commis sur le territoire centrafricain en 2017, en sa qualité de leader du FPRC.

Cette cour a délivré un mandat d'amener à son encontre mercredi. Abdoulaye Hissène qui avait déjà été mis aux arrêts en début de semaine s'est donc présenté au cabinet d'instruction de la CPS où il a été informé des procédures de comparution.

Arrêté une première fois en mars 2016, l'ex-chef rebelle s'était échappé de manière spectaculaire quelques heures après son arrestation. Mais il a quand même été jugé par contumace par la justice centrafricaine en 2018 et condamné à un an de prison pour association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté de l'État, détention illégale d'armes et rébellion.

Sous sanctions des Nations unies, Abdoulaye Hissène est notamment mis en cause pour avoir orchestré des violences qui ont fait 5 morts et 20 blessés à Bangui en 2015 dans le quartier KM5 de Bangui. Cet ancien ministre sous Michel Djotodia fait aussi l'objet de sanctions de la part des États-Unis et du Tchad. Alors qu'il est dans le viseur de la Cour pénale internationale, c'est finalement la Cour pénale spéciale qui s'est emparée de son dossier.