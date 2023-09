Afrique: Le Maroc décroche deux médailles d'or au 4ème Salon International de l'Innovation et de l'Invention 'All American DAVINCI'

Casablanca — Le Maroc, représenté par le laboratoire de recherche, développement et innovation de l'École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur (EMSI), a décroché deux médailles d'or lors du 4ème Salon International de l'Innovation et de l'Invention, All American DAVINCI, tenu aux États-Unis les 06 et 07 septembre courant.

Organisée par l'Université du Sud de l'Utah, l'Institut américain pour l'innovation et l'invention, ainsi que l'Alliance internationale des associations d'innovation et d'invention, la 4ème édition de ce salon est un modèle pour les salons d'innovation internationaux et une plateforme scientifique pour les rencontres entre représentants scientifiques, entreprises innovantes, secteur industriel, environnement des affaires, institutions de soutien et de financement, de développement et de recherche, ainsi que les instituts de recherche américains et étrangers, les entreprises innovantes, les inventeurs et les jeunes inventeurs, indique l'EMSI dans un communiqué.

S'agissant des deux inventions, le président du groupe EMSI, Dr Kamal Daissaoui, cité par le communiqué, fait savoir qu'il s'agit de deux nouvelles inventions de l'École, dont la première concerne une station intelligente de traitement des eaux usées.

Cette innovation vise à recycler les eaux usées en développant une solution innovante basée sur une station verte, intelligente et mobile de traitement des eaux usées, caractérisée par une conception compacte, robuste, facilement transportable et un traitement adaptable selon la qualité et le type d'eau à traiter.

La seconde invention, qui a remporté la deuxième médaille, est liée à un système de vérification de la qualité de la viande et offre une solution simple et rapide pour contrôler la qualité de n'importe quel type de viande. Le système innovant est doté d'un design intelligent et comprend des mécanismes pour analyser la qualité de la viande à travers des unités spécifiques intégrées.

Les écoles de l'EMSI, a ajouté le président du groupe, s'efforcent de contribuer au développement de l'invention et de l'innovation au Maroc et aspirent à continuer à représenter honorablement le pays lors d'événements internationaux prestigieux, dans le but d'élever le Maroc au rang des nations avancées en matière de recherche et d'innovation.

Les inventions de l'EMSI qui ont remporté les deux médailles d'or sont le fruit des efforts collectifs de l'école EMSI (chercheurs, étudiants en génie et administration). L'école travaille à interagir avec les données actuelles et à les transformer en idées scientifiques, conduisant à des recherches sur plusieurs moyens de promouvoir l'idée et de mesurer la maturité du projet.

L'invention de la station intelligente de traitement des eaux usées, par exemple, est le résultat de l'interaction avec les données actuelles et de la crise mondiale de pénurie d'eau. Le projet d'invention de vérification de la qualité de la viande découle des problèmes liés à la santé et à la sécurité de la viande destinée à la consommation, en particulier lors de la fête de l'Aïd El Adha, où la qualité de la viande est souvent discutée.

Le communiqué note également que l'École accorde une grande importance à la recherche, au développement et à l'innovation. Elle fait des efforts scientifiques importants, tant au niveau national qu'international, pour représenter dignement le Maroc sur la scène internationale et améliorer sa présence dans le classement mondial.

L'école a développé des dizaines d'inventions qui ont modestement, mais efficacement, contribué à améliorer le portefeuille de propriété intellectuelle marocaine et le classement du Maroc dans l'indice d'innovation mondial.

Elle a remporté 87 prix et médailles, tant au niveau national qu'international, lors de sa participation remarquée à l'ICAN au Canada, à Silicon Valley et Da Vinci aux États-Unis, à l'Exposition internationale de l'innovation en Chine, à l'ISIF en Turquie, à l'INTARG en Pologne, à EuroInvent en Roumanie, à ASIANINVENT à Singapour, à ITE au Royaume-Uni, à Archimedes en Russie, à IDRIS en Malaisie, parmi d'autres compétitions et expositions internationales.