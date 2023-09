Burkina Faso: Commission de l'Informatique et des Libertés - La présidente Halguièta Nassa prend les rênes

La nouvelle présidente de la Commission de l'informatique et des libertés (CIL), Halguièta Nassa/Trawina, a été officiellement installée dans ses fonctions, ce jeudi 7 septembre 2023, à Ouagadougou.

Après avoir prêté serment la veille devant le Tribunal de Grande Instance Ouaga I, la nouvelle présidente de la Commission de l'informatique et des libertés (CIL), Halguièta Nassa/Trawina, a officiellement pris les commandes de l'institution, ce jeudi 7 septembre 2023 à Ouagadougou. Elle a été installée dans ses fonctions par le secrétaire général de la Présidence du Faso, Mathias Traoré. A l'occasion, Mme Nassa a traduit sa gratitude au président du Faso, pour lui avoir accordée sa confiance en la proposant à ce poste. « C'est avec une immense fierté et un profond sentiment d'honneur et de responsabilité que je débute mon mandat en tant que présidente de la CIL. Je tiens tout d'abord à exprimer ma reconnaissance à son Excellence Monsieur le Président de la Transition, Ibrahim Traoré. Je puis le rassurer que je mettrai tout en oeuvre pour consolider cette confiance », a-t-elle dit. Toutefois, l'enseignant-chercheur et docteur en informatique dit être consciente des enjeux de cette nouvelle mission et s'engage pleinement à servir les intérêts de la Nation et à épouser les valeurs promues par l'institution, à savoir l'équité, l'éthique, la transparence, le professionnalisme et la culture du résultat. En effet, Halguièta Nassa, a souligné que l'institution évolue dans un environnement en constante mutation où les questions liées au traitement des données à caractère personnel notamment la protection de la vie privée, la sécurité des données et l'éthique constituent des enjeux importants.

Un mandat sous le signe de l'innovation

A cela s'ajoute le contexte d'insécurité et d'engagement de la nation à la reconquête du territoire national, où ces données peuvent être vulnérables et sujets à divers risques. Ainsi, dit-elle s'engager à favoriser l'innovation, l'adapta-bilité et l'ouverture d'esprit au sein de son équipe afin de saisir les opportunités qui se présentent à eux. « Je place donc mon mandat sous le signe de l'innovation et de l'adaptabilité pour une meilleure appro-priation d'une culture de la protection des données personnelles par chaque citoyen burkinabè et à instaurer cette culture dans les administrations publiques et privées », a promis la présidente de la CIL. A l'endroit des partenaires, Mme Nassa a affirmé oeuvrer à renforcer la coopération avec les partenaires nationaux, régionaux et internationaux dans le domaine de la protection des données.

Car pour elle, les défis liés à la vie privée transcendent les frontières et il est essentiel qu'ils travaillent ensemble en partageant leurs connaissances et en tirant parti de leurs expériences respectives pour relever ces défis de manière concertée. A ses collaborateurs, la première responsable de la CIL a rappelé qu'il est essentiel de travailler en étroite collaboration avec chacun d'entre eux, en favorisant un environnement de travail inclusif, respectueux et stimulant. Pour sa part, elle a rassuré de sa disponibilité pour soutenir et accompagner la réalisation de leurs objectifs communs tout en mettant en avant la transparence, la communication ouverte et l'échange d'idées. Tout en saluant la qualité du travail abattu par ces prédécesseurs qui a sans doute permis à l'institution de gravir des échelons, Halguièta Nassa dit compter s'appuyer aussi sur ces solides fondations pour continuer à faire progresser leur maison commune. « Je compte sur votre partage d'expériences et votre accompagnement pour réussir la mission qui m'a été confiée », s'est-elle adressée à la présidente sortie de la CIL,

Marguerite Ouédraogo/Bonané. Celle-ci après avoir dressé un bilan satisfaisant de ses 10 ans à la tête de la commission, a félicité celle qui la succède et réitéré sa disponibilité à l'accompagner dans sa nouvelle mission.« Votre statut, ardeur au travail, ouverture d'esprit et votre sens des relations humaines, me permettent de dire que notre maison commune est entre de bonnes mains et que les chantiers ouverts sont assurés d'une bonne fin et je ne doute donc pas que vous saurez relever les défis qu'imposeront les missions qui sont les vôtres », a-t-elle laissé entendre.