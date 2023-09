Burkina Faso: Métiers d'art et d'artisanat - Le gouvernement forme 500 personnes déplacées internes

Le ministre de la Communication, de le Culture, des Arts et du Tourisme, Rimtalba Jean Emmanuel Ouedraogo, a lancé officiellement, le jeudi 7 septembre 2023, à Manga dans la région du Centre-Sud, une série de formations aux métiers d'art et d'artisanat organisée par son département au profit de 500 personnes déplacées internes à travers le Burkina Faso.

Le gouvernement burkinabè veut miser également sur l'artisanat pour promou-voir l'auto-emploi des personnes déplacés internes. Il a initié, à cet effet, une série de formations aux métiers d'art et d'artisanat à leur profit. C'est le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, qui a procédé au lancement officiel de ces sessions de formation, le jeudi 7 septembre 2023, à Manga, dans la région du Centre-Sud. 500 personnes déplacées internes, à travers les 13 régions du Burkina Faso sont concernés par l'initiative, a déclaré le ministre.

« Ces formations porteront sur les métiers de la teinture, du batik, du perlage, de la saponification traditionnelle, du jeu d'acteurs et de bien d'autres », a-t-il confié. A travers cette idée « originale » mise en oeuvre sous l'impulsion du Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, a dit le ministre en charge de la culture et des arts, le gouvernement entend « positionner les personnes déplacées internes dans le monde de la production en vue de faciliter leur intégration socioculturelle et économique ».

%

Une alternative heureuse

La finalité de la démarche, a-t-il ajouté, est « de participer substantiellement à l'effort de guerre et à l'amélioration substantielle des conditions de vie des populations, en l'occurrence celles qui ont malheureusement abandonné leurs domiciles ». Pour Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, l'art et l'artisanat, à travers la kyrielle de métiers qu'ils offrent, constituent une alternative majeure dans la promotion de l'auto-emploi. Et dans ces moments difficiles de l'histoire de notre pays, poursuit-il, les mécanismes endogènes inspirés des valeurs sont déterminants dans la diversification des sources d'emplois et de création de richesse. Aussi, a-t-il invité les bénéficiaires des sessions de formation « à une pleine participation et à l'assiduité pour que l'apprentissage puisse produire les effets escomptés ». S'exprimant au nom des 500 bénéficiaires, Zenabou Tiendrébeogo, a salué l'initiative.

« Nous voulons dire merci au gouvernement pour ce qu'il envisage faire pour nous », a-t-elle confié. Au terme de différentes sessions de formations, les participants seront également dotés en kits d'installation leur permettant d'exercer de façon effective immédiatement, a annoncé le ministre en charge de la culture et des arts. Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a, au demeurant, appelé de ses voeux que les citoyens burkinabè manifestent plus d'intérêt à la production locale. « Je lance un appel à toutes et à tous, à un sursaut patriotique à l'effet de privilégier la consommation des produits locaux et plus particulièrement les produits issus de l'ingénierie des personnes dont les possibilités sont relativement limitées du fait de la crise sécuritaire », a-t-il déclaré.

Le président de la délégation spéciale de la commune de Manga, Maurice Dabilgou, a lui aussi invité les Burkinabè à faire preuve de plus de solidarité et de sympathie envers les personnes les plus affectées par la crise sécuritaire, rappelant qu'en ces moments difficiles que traverse le Burkina Faso, ces attitudes sonnent pour tous comme un devoir. A l'occasion du lancement des sessions de formation aux métiers d'art et d'artisanat, des personnes déplacées internes ont reçu symboliquement des kits de travail.

Mamady ZANGO mzango18@gmail.com