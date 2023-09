Burkina Faso: Ecole Nationale des douanes - 56 gabelous prêts à servir

La 29e promotion des inspecteurs des douanes et celle de la 33e des contrôleurs des douanes de l'Ecole nationale des douanes (END) a effectué sa sortie de promotion officielle, le jeudi 07 septembre 2023, à Ouagadougou.

L'effectif de l'administration des douanes au Burkina Faso se renforce. En effet, l'Ecole nationale des douanes (END) a organisé la sortie de promotion 2023 des élèves douaniers, le jeudi 07 septembre 2023, au sein dudit établissement. Baptisée le « Renouveau », cette cuvée est constituée respectivement de la 29e et 33e promotion des inspecteurs et contrôleurs des douanes. Ils sont au total 56 élèves dont 14 inspecteurs et 42 contrôleurs issus de 4 nationalités à savoir des Burkinabè, Bisseau-guinéens, Centrafricains et Tchadiens. La cérémonie a été placée sous le patronage du ministre de l'Economie, des Finances et de la Prospective, Dr Aboubacar Nacanabo et parrainée par le ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, Aminata Zerbo/ Sabané.

«Nous célébrons le début de nouvelles opportunités et aventures passionnantes », a fait savoir le délégué général des élèves, Yamba François Bouda. Se réjouissant de ce succès, il a traduit, au nom de ses camarades, sa reconnaissance au personnel de l'END pour le leadership et au corps professoral pour la qualité des enseignements reçus. Dans un contexte de crise sécuritaire, il a souligné que la promotion sera confrontée à de nouveaux défis que les compétences acquises, les expériences vécues lors des stages pratiques et les valeurs vont permettre de relever. «Le monde professionnel est vaste et complexe mais nous avons été préparés pour affronter l'inconnu avec confiance », a-t-il indiqué.

Relever les multiples défis

Le directeur général de l'END, l'inspecteur divisionnaires des douanes, Casimir Sawadogo, s'est réjoui des taux de succès de la promotion dont 100% pour les contrôleurs et 93% pour les inspecteurs. Ainsi, s'est-il rassuré, ils contribueront au renforcement des capacités des administrations douanières pour une meilleure mobilisation des ressources publiques mais, en les invitant à la persévérance. « Nul doute que vous serez un appui pour les administrations douanières de vos pays respectifs. Il vous suffit de faire preuve de détermination », a-t-il martelé.

Le ministre de l'Economie, Dr Aboubacar Nacanabo, a exhorté les promotions sortantes à mettre en avant les valeurs d'intégrité, d'engagement et de détermination pour faire face à la situation sécuritaire. « Ces 56 douaniers vont contribuer à la mobilisation des ressources dans nos pays mais également contribuer à la lutte contre l'insécurité que nous menons. Nous ne pouvons que les féliciter et encourager et les inviter à surtout mettre en avant les valeurs du métier pour que nous puissions faire face à la situation que nous vivons », a-t-il relaté. Pour lui, l'END fait la fierté du Burkina parce qu'elle est un centre d'excellence.

« L'école a pu faire ses preuves en matière de formation de cadre compétent à même d'apporter un changement positif et qualitatif aux administrations douanières non seulement du Burkina mais aussi de la sous-région », a-t-il ajouté. Le ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électronique, Aminata Zerbo/ Sabané, a souligné que le choix porté sur sa personne est un signe de l'adhésion de l'administration douanière dans la dynamique de transformation digitale enclenchée.

Cet engagement pour le numérique, a-t-elle poursuivi, sera un allier pour l'atteinte des objectifs en augmentant leur efficacité sur les différents fronts. Elle a invité ces filleuls à faire preuve d'esprit critique, de discernement, de probité, de patriotisme et d'un sens élevé de professionnalisme et de responsabilité en vue de relever les multiples défis auxquelles ils seront confrontés dans leurs administrations respectives.