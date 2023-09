Afrique: Enseignement général - La rentrée scolaire fixée au 2 octobre

Le calendrier de l'année scolaire 2023-2024, publié par le ministère de l'Enseignement préscolaire, primaire et de l'Alphabétisation, prévoit la rentrée des classes à la date du 2 octobre.

Le démarrage effectif des cours, le lundi 2 octobre 2023, sera précédé de la rentrée administrative comme de coutume. Celle-ci aura le 19 septembre courant : réception du personnel administratif ; séance de passation de service (du 21 au 22 septembre) ; activité des équipes de maitrise (du 23 au 25 septembre). S'en suivront la mise au point des emplois du temps, la répartition des classes pédagogique...

La rentrée pédagogique est, quant à elle, prévue pour le 26 septembre avec à la clé la réception des enseignants avant la distribution des emplois du temps, la réception des partenaires sociaux. C'est aussi à cette période qu'auront lieu les assemblées générales des personnels de chaque établissement et la rencontre avec les départements pédagogiques.

Tenue scolaire

Il convient de rappeler que c'est à la rentrée scolaire du 2 octobre que va entrer en vigueur l'uniformisation de la tenue scolaire. Pour l'enseignement général, technique et professionnel au collège et au lycée, l'uniforme est la même : chemise (deux poches avec rabats, épaulettes) et pantalon kaki pour les garçons, chemise (deux poches avec rabats, épaulettes) bleu ciel et pantalon bleu sombre de taille normale pour les filles. Au préscolaire, la tenue est composée d'un tablier de couleur rose pour les apprenants de sexe féminin, et bleu ciel pour les garçons. Quant aux écoles de formation professionnelle, ce sont les couleurs bleu, violet, blanc, vert et noir qui sont retenues. Le décret précise les spécificités selon les filières.

%

Par ailleurs, le décret portant uniformisation de la tenue scolaire interdit : le port de tissages et perruques, des postiches, des mèches et coiffures extravagantes, le maquillage, les uniformes scolaires non-règlementaires, les chaussures à talons, les bijoux, les armes et autres objets dangereux, la tenue civile ou militaire, la barbe et/ou la longue moustache, la chevelure abondante pour les hommes, l'état d'ébriété, la détention et la consommation de stupéfiants et d'alcool, le port de tout signe distinctif. L'article 10 du décret fait état des sanctions qui doivent être prononcées par le conseil de discipline de l'établissement où fréquente l'élève qui n'aurait pas respecter les interdits. Les sanctions sont échelonnées : avertissement, blâme, exclusion temporaire, radiation.