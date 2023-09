Congo-Brazzaville: Musique - Patrouille des stars enregistre l'album « Ligne rouge »

Produit par TPT Production, le prochain album de Patrouille des stars intitulé « Ligne rouge » dans lequel les musiciens vont placer plusieurs titres sera disponible d'ici à la fin de l'année 2023.

Kevin Mbouandé le Métatron et son orchestre Patrouille des stars ont débuté l'enregistrement de l'album « Ligne rouge » le 4 septembre à Brazzaville. L'enregistrement de cet album s'inscrit dans le cadre du contrat de production et de management signé entre l'orchestre Patrouille des stars, représenté par son leader charismatique, Kevin Mbouandé, et le groupe TPT Production, représenté par la directrice de TPT Plus, Prisca Chella Oko, le 6 mars à Brazzaville. C'est un contrat d'une validité de trois ans renouvelable avec deux albums et pour lequel le groupe TPT production assimile à un partenariat gagnant-gagnant.

En effet, afin de rassurer ses mélomanes de la venue prochaine de cet opus de plusieurs titres, le patron du groupe Patrouille des stars avait annoncé lors du déjeuner de presse organisé par l'association Mwinda développement (AMD) en partenariat avec Eveil d'Afrique, le 1er août, le concert qu'il va donner avec son orchestre Patrouille des stars dans la salle Palace de Villiers à Paris (France). Avant de se rendre en France, son orchestre mettra sur le marché du disque un nouvel opus intitulé « Ligne rouge ». C'est ce qui se fait avec l'entrée en studio de cet orchestre.

%

Octave Mbiniama, secrétaire général de l'orchestre Patrouille des stars, avait souligné que ce contrat de production va les aider à combler ce qu'ils n'ont pas pu faire eux-mêmes pendant plusieurs années. « On a beau chercher des mécènes, voilà qu'aujourd'hui le groupe TPT Production s'est présenté devant nos portes pour nous accompagner dans cette aventure que nous avions commencée depuis belle lurette. Certes, il y a eu des albums que le leader du groupe Patrouille des stars, Kévin Mbouandé, a autoproduit, mais aujourd'hui nous avons TPT Production qui est là pour prendre les choses en main. Avec TPT production, nous irons plus loin dans le travail que nous sommes en train de fournir. Car, c'est un coup de pouce que cette maison nous donne. Et nos artistes musiciens sont déterminés à produire de bons morceaux », a indiqué Octave Mbiniama.

Notons que l'album « Ligne rouge » intervient après le single « Likundu », « Sorcellerie » en français, sorti le 15 juillet. Un générique comprenant le folklore téké et celui de l'Afrique de l'Ouest, précisément du Mali.