Congo-Kinshasa: Élections 2023 - La coalition Lamuka réitère ses exigences

La plateforme politique pose quelques conditions pour assurer des élections apaisées et crédibles.

La plateforme Lamuka a rendu publique, le 7 septembre, à Kinshasa une déclaration sur la situation politique dans le pays. Ce regroupement politique a particulièrement insisté sur le processus électoral en cours. Lamuka a, en effet, reproché au président de la Commission électorale nationale indépendante (Céni), Denis Kadima, de s'être enfermé dans sa logique de missionnaire chargé d'organiser des élections frauduleuses, en faveur de Tshisekedi et de l'Union sacrée. Cette coalition a accusé le président de la centrale électorale de multiplier des violations des textes en vue d'atteindre cet objectif fixé. "Pour ce faire, il multiplie les violations des textes légaux en la matière, tout en vendant l'illusion des élections crédibles", fait savoir ce regroupement politique dans ce document rendu public.

Des irrégularités relevées par Lamuka

La coalition Lamuka a dit observer plusieurs irrégularités au cours du processus électoral en cours. Elle a relevé notamment la réception des listes irrégulières; la prolongation de l'enrôlement des électeurs hors délai; la suppression de certaines circonscriptions électorales pour les élections locales; le refus de l'audit citoyen proposé par la mission d'observation électorale Église catholique-Eglise du Christ au Congo (MOE/Cénco-ECC), etc. "Il en résulte que l'opacité avec laquelle la Céni conduit le processus électoral ne fait l'objet d'aucun doute. M. Kadima et la centrale électorale ont planifié la tricherie et ne veulent en aucun cas changer de trajectoire", a souligné la coalition Lamuka.

Pour améliorer les choses et garantir des élections crédibles et apaisées, la coalition Lamuka exige l'audit externe du fichier électoral par un organisme certifié ou l'audit citoyen tel que demandé par la MOE/ Cénco-ECC, gage de la confiance et de la transparence du processus électoral; la publication de la liste définitive des électeurs et la disponibilisation du fichier électoral national sur le site internet de la Céni, conformément à l'article 8 alinéa 1, 2 et 3 de la loi électorale; et l'instauration, en toute urgence, d'un véritable cadre de concertation entre la Céni et les parties prenantes au processus électoral. Cette plateforme politique exige aussi l'accréditation, en temps opportun, des observateurs nationaux et internationaux ainsi que l'abandon de l'agrégation et de la transmission des résultats par la "machine à voter" ou le "dispositif électronique de vote".