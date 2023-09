Afrique: Vie associative - Les organisations de la société civile sensibilisées à la citoyenneté et au volontariat

Une journée d'information et de sensibilisation a été organisée le 6 septembre à Brazzaville en faveur des leaders de la société civile sur la citoyenneté, le volontariat, les symboles et valeurs républicaines.

« Dans cette dynamique, notre mission n'est pas que de rappeler l'Etat à ses devoirs mais aussi, en tant qu'acteurs de terrain, d'assurer le relais des gouvernants dans la sensibilisation, l'éducation, l'encadrement des populations autour des valeurs, des normes républicaines », a déclaré le secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales, Céphas Germain Ewangui, à l'ouverture des travaux de la journée d'information et de sensibilisation.

Les communications, lors de cette journée, qui ont porté sur la citoyenneté, le volontariat, les symboles et valeurs républicaines ont permis d'éclairer la lanterne des différents acteurs de la société civile dans une série de questions-réponses avec des spécialistes outillés en la matière.

« Cette sensibilisation initiée par le Conseil consultatif de la société civile et des organisations non gouvernementales nous a permis de nous approprier les thématiques développées pour la bonne marche de nos activités », selon Christian Loubassou, président de l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, Acat-Congo, une organisation de défense des droits de l'homme.

Le secrétaire permanent, Céphas Germain Ewangui, a, par ailleurs, rappelé les acteurs de la société civile de prendre conscience du rôle et de la place dévolue à leurs organisations et d'agir en conséquence. « Les organisations de la société civile, que vous représentez, doivent se mettre davantage au travail pour former les concitoyens à différents niveaux, les amener à des comportements, attitudes et pratiques en harmonie avec les fondamentaux de la République », a-t-il exhorté.

Une exhortation que les acteurs de la société civile qui ont pris à cette journée de sensibilisation et d'information vont devoir mettre en pratique pour que les notions apprises ne demeurent pas lettre morte.