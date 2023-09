Afrique: Riac 2023 - L'écologie au coeur de la 10e édition

Dans le cadre des Rencontres internationales des arts contemporains (Riac), qui se tiennent du 4 au 23 septembre à Brazzaville sur le thème « La Durabilité, l'Environnement et l'Eau », les Ateliers Sahm que dirige Bill Kouelany ont organisé une conférence de presse afin d'échanger sur les contours créatifs et innovateurs de l'art dans toute sa splendeur. L'évènement a eu lieu en présence d'Alexandre Becher, parrain de l'édition.

L'initiative des Ateliers Sahm, c'est d'offrir un espace aux artistes de pouvoir s'exprimer, se connecter et se développer. La 10e édition du Riac qui s'articule sur des vernissages, spectacles, work shops, projections, performances et débats d'idées donne l'occasion pendant tout le mois de septembre aux artistes congolais et de l'etranger d'explorer les multiples facettes de l'art et de mettre en lumière leur effervescence créative et leur capacité à susciter des pensées, des débats et des remises en questions.

Au-delà de sa valeur esthétique et de son pouvoir d'émerveillement, l'art contemporain joue un rôle crucial dans le développement de nos sociétés dans sa casquette de catalyseur de changement, en soulignant les enjeux sociétaux et en favorisant le dialogue interculturel. Bill kouelany, directrice des Ateliers Sahm, a pour sa part suscité l'intérêt porté sur la thématique de l'écologie. « Aujourd'hui, il faut tenir compte de ces questions qui ont un lien avec l'écologie. La planète est menacée. Que nous soyons de l'hémisphère nord ou sud, nous vivons tous sur une même terre et nous devons prendre soin d'elle comme nous prenons soin de notre corps », a-t-elle exhorté

%

Alexandre Becher, parrain de la 10e Edition, n'a pas manqué de féliciter la promotrice de l'évènement pour l'initiative prise « en soutenant les artistes et en créant des espaces pour leurs expressions, nous stimulons une industrie créatrice de dynamique et nous favorisons l'émergence d'un écosystème artistique fleurissant, cela a un impact positif sur l'économie locale en créant des emplois, en attirant les touristes et en renforçant la visibilité de notre pays sur la scène internationale. Je tiens à féliciter Bill kouelany pour son engagement indéfectible en faveur de l'art contemporain. Je suis convaincu que cette 10e rencontre sera un moment magique et inoubliable »

Quant à Emeraude Kouka, critique littéraire « D'une ville à l'autre, les créateurs se sont toujours montrés sensibles à l'actualité et l'évolution du monde, non sans en soulever les enjeux les plus profonds. L'idéal du progrès selon les nations, le consumérisme, mais, aussi l'urgence planétaire, la garantie de l'habitabilité de la Terre, espace de vie de l'homme et de son environnement. Voilà autour de quoi Les Ateliers Sahm, en partenariat avec le Goethe-Institut, axeront la 10e édition de la Rencontre internationale de l'art contemporain, dont le thème, suffisamment expressif, amène les artistes à s'approprier leur responsabilité par rapport au monde, et consacre le jumelage Brazzaville-Dresde », peut- on lire sur le communiqué de presse

Les pays participant sont le Congo, la République démocratique du Congo, la France, l'Algerie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et biens d'autres.

Depuis 2012, Les ateliers Sahm organisent la Riac qui réunit pendant un mois une trentaine d'artistes et critiques d'art. Les artistes qui participent à ces ateliers viennent d'abord du Congo, puis du reste du continent et d'ailleurs. Durant le festival, des experts viennent de l'international pour accompagner ces jeunes participants congolais et d'autres pays sur des thématiques spécifiques, afin qu'ils développent des bases solides dans le domaine de la vidéo, de la peinture, de la photographie, de la performance, de la critique d'art, du théâtre, de la danse. Soulignons qu'en marge des ateliers se déroule une programmation riche en spectacle de danses, théâtres, musiques, performances, slam, projections, débats d'idées sans oublier deux expositions collectives. La conférence a pris fin par la remise d'un tableau de peinture à Alexandre Becher, par les membres du centre des Atheliers Sahm, avec l'appui du Plasticien Sorcier de l'Art.