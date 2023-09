Congo-Brazzaville: Musique - La Côte Sauvage, star des festivals !

Lieu incontournable de la capitale économique du Congo Brazzaville, bordant le centre-ville de Pointe-Noire, la Côte Sauvage est tout autant le rendez-vous des promeneurs du dimanche, des amoureux du surf, des joggers, des fins gourmets. Il est aussi celui de ceux qui goûtent le plaisir des grands évènements musicaux !

La Côte Sauvage serait-elle la plus belle scène pour les évènements musicaux d'envergure ? La question se pose et l'on est tenté de répondre oui. On en veut pour preuve le show de Gaz Mawété, hélas en semi-live, lors de « Côte Sauvage Ya Béto » qui avait réuni une véritable marée humaine de quelque 20 000 spectateurs, voire beaucoup plus, le dimanche 24 juillet de l'année passée. En ce mois de septembre 2023, face aux rouleaux de l'océan Atlantique, la célèbre plage de la ville océane nous offre deux évènements majeurs, le Ponton Color Festival et le Festival international Ponton Miziki.

Programmé les 23 et 24 septembre, Ponton Color offrira un concert géant et gratuit le samedi de 15h à 22 h avec à l'affiche : Afara Tsena, Dj Darvel, Mixton, Ya Mass, Mack Toob, Berléa Bilem et Gaël et les Caïmans qui signera là son grand retour au Congo Brazzaville après un long séjour au Sénégal. Rendez-vous sera donné au lendemain pour un décrassage dès huit heures du matin dans une course aussi joyeuse que colorée. A fond la forme !

C'est donc avec un souvenir de bon son dans les oreilles et quelques courbatures dans les jambes qu'on reprendra le lundi de la semaine suivante le travail avec l'impatience du week-end pour assister aux 18 concerts programmés par l'IFC Pointe-Noire, également partenaire de Ponton Color, pour cette 1ère édition de Ponton Miziki, le 31 septembre et 1er octobre. On y retrouvera Youssoupha, Suspect 95, Les Bantous de la capitale, Zao, Paterne Maestro, L-HAD, des DJ venus tout droit de Dakar et une pléiade des meilleurs artistes ponténégrins dont Kerry Zul, l'invité de la dernière heure du festival !