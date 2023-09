Afrique: Rugby à VII - Les Makis seniors hommes visent le ticket olympique

Après avoir gagné la médaille d'or du rugby à VII masculin à la XIe édition des JIOI de 2023 à Madagascar, les protégés de Marie Eric Randrianarisoa, alias Eric Sefo, coach de l'équipe nationale malgache de rugby à VII, sont revenus à l'entraînement depuis mardi dernier au stade Makis d'Andohatapenaka. L'objectif est de se mettre en jambes et de renforcer la préparation, dans le but de chercher l'une des trois places africaines qualificatives pour les Jeux olympiques de Paris 2024.

Le tournoi qualificatif aux J.O aura lieu du 16 au 17 septembre. Si les JO de Paris 2024 se joueront du 26 juillet au 11 août, les équipes qui visent une participation au tournoi final de rugby à VII ont rendez-vous à Harare Zimbabwe dans moins de dix jours. C'est dans la capitale du Zimbabwe que va se tenir le Rugby Africa Men's Seven, dernière étape pour décrocher les tickets qualificatifs au tournoi olympique. Douze équipes nationales (Afrique du Sud, Algérie, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Kenya, Madagascar, Namibie, Nigeria, Ouganda, Tunisie, Zambie et Zimbabwe), réparties en trois poules, se mesureront pendant les deux jours de compétition.

Tournois de barrage

L'Afrique du Sud, Madagascar, Tunisie et Côte d'Ivoire se trouvent dans la poule A. Habitués du circuit mondial et redoutés de tous pour leurs forces et leurs expériences, les Sud-Africains font figure de favoris durant ce tournoi de qualification olympique d'Africa Men's Seven. Derrière les super favoris Sud-Africains, la lutte sera ouverte pour la deuxième place entre Malgaches et Tunisiens, synonyme d'accès aux barrages pour encore espérer se qualifier aux JO 2024. Dans la poule B (Kenya, Zambie, Namibie, Nigeria), le Kenya partira avec les faveurs des pronostics.

La poule C, avec l'Ouganda, le Burkina Faso, l'Algérie et le Zimbabwe, sera plus équilibrée. Le vainqueur de chaque poule sera directement qualifié pour le tournoi olympique, alors que les deuxièmes des poules passeront par un tournoi de barrage. A ces trois places assurées pourrait s'ajouter une quatrième, si l'Afrique du Sud décroche finalement sa qualification via la World Rugby Seven Series. Après un temps de pause dû aux JIOI de 2023 et à la réception des athlètes à Iavoloha lundi dernier, les joueurs ont repris l'entraînement.

Les formes physiques s'approchent de l'acceptable. Quelques joueurs ne sont pas au mieux de leur forme après les JIOI, et avant le départ pour Zimbabwe, le staff technique décidera s'il y a lieu à changement, selon la forme physique de chaque joueur. A ce jour, les joueurs sont prêts et ils sont conscients de la mission qui les attend à Harare.