Madagascar: Grève à luniversité - Des étudiants souffrent de dépression

L'université morte persiste. Les étudiants souffrent. D'autres se trouvent même en situation de dépression à cause de la situation.

Les étudiants souffrent. La grève des enseignants-chercheurs et chercheurs-enseignants (SECES) s'est tenue depuis plus de deux mois. Rien ne marche à l'Université d'Antananarivo. Quelques étudiants sont en dépression à cause de cela. Comme Erica, 18 ans, deuxième année en droit et qui vient d'Ankazobe. Elle ne supporte plus le fait que l'enseignement soit toujours suspendu. « Erica est une fille intelligente, très motivée à continuer ses études à l'université d'Antananarivo.

La situation a été un choc pour elle, elle ne veut plus rencontrer personne. Elle ne sort plus de la maison à quelques jours de la grève des enseignants », explique sa mère. Pour d'autres, la dépression se présente sous une autre forme. » Personne- llement, je suis devenu très difficile à vivre. Je le sens et j'essaie de m'en défaire, mais la situation aggrave l'état de ma santé », explique Patrick, un étudiant de la mention sociologie, originaire de Betafo dans la région Vakinan- karatra. Ces étudiants, comme leurs pairs, sont en manque de provisions. Tout cela favorise la dépression chez ces étudiants. Les étudiants dépressifs sont nombreux.

Mesures adéquates

%

Cette maladie peut affecter tout le monde. Actuellement, des étudiants d'Ankatso venu des autres régions en sont les plus atteints. « La situation de ces étudiants favorise la dépression. Des problèmes sur l'approvisionnement, sur le diplôme qu'ils devraient obtenir et aussi sur les décisions qu'ils devraient prendre en sont les principales raisons », explique un médecin spécialiste. L'esprit est préoccupé par beaucoup de choses, il se lasse très rapidement. Il faut alors prendre des mesures adéquates.

Les spécialistes conseillent d'aider ces étudiants. « Ils ont besoin d'amis. Il ne faut jamais les laisser seuls. Il faut parler avec eux pour qu'ils puissent partager ce qu'ils ont dans le coeur », indique encore le spécialiste. Les personnes dépressives ont grandement besoin de compagnie. Il faut les divertir pour qu'ils ne se laissent pas entrainer dans la dépression. La dépression peut être mortelle. Car la personne dépressive peut vouloir en finir avec sa vie si la prise en main se fait sur le tard. Les signes de cette maladie sont très complexes, mais en cas de changement, il est toujours conseillé de consulter un médecin. Les signes peuvent se présenter par un changement d'humeurs et de comportement, le manque de sommeil ainsi que la fatigue.