Madagascar: Audiovisuel - Un nouvel écrin culturel émerge grâce à Havoria

L'auditorium et le musée de l'audiovisuel public, nommés Havoria, situés à Anosy, seront officiellement inaugurés ce jour à partir de 17 heures.

Le grand bâtiment Havoria, situé au sein de l'Office Radio et Télévision Malgache (ORTM) à Anosy, ouvrira officiellement ses portes ce jour à partir de 17 heures. Cette nouvelle infrastructure comprend un auditorium de pointe capable d'accueillir jusqu'à 700 spectateurs pour un spectacle et des tournages. Ainsi, un musée va retracer l'histoire de l'audiovisuel du monde entier, surtout l'ORTM depuis sa création en 1931. « Havoria est un auditorium et un musée de l'audiovisuel de Madagascar.

L'objectif de cette infrastructure est de fournir un cadre exceptionnel pour les spectacles, les tournages et bien d'autres tout en servant de musée permettant au grand public de découvrir l'histoire de l'audiovisuel international, ainsi que celle de la Radio Nationale Malgache et de la Télévision Malgache » souligne Francis Razafiarison, directeur général au sein du ministère de la Communication et de la culture. Ce nouveau musée, baptisé Havoria, jouera un rôle essentiel dans la préservation et la diffusion de l'héritage culturel de Madagascar.

Les visiteurs auront l'occasion de plonger dans l'histoire riche et variée de l'audiovisuel malgache, avec un accès à une collection précieuse de matériel, de films et d'enregistrements qui retracent l'évolution de la communication médiatique dans le pays depuis près d'un siècle. L'inauguration du bâtiment Havoria marque un moment important dans le développement de la culture et de l'audiovisuel à Madagascar.

Héritage culturel

Elle ouvre de nouvelles perspectives pour la préservation de l'histoire audiovisuelle du pays et la promotion de la créativité artistique locale. Ce musée et auditorium promettent de devenir un lieu de convergence pour les amoureux de l'art, de l'histoire et de la culture malgaches. À noter que la construction de ce bâtiment a débuté en octobre 2021.