La noix de coco est présente dans de nombreuses spécialités comme le poulet au coco, le poisson au coco, les feuilles de manioc pilées au coco, sans oublier le manioc au coco, le maïs au coco et autres. « La noix de coco apporte une saveur particulière aux plats grâce à l'huile qu'elle contient. Son arôme aiguise l'appétit », selon Faniry Andrianantenaina, cuisinier dans un restaurant de la Capitale. En dehors des spécialités gastronomiques, la noix de coco peut aussi être utilisée dans la préparation de nombreuses boissons, que celles-ci soient alcoolisées ou non.

Des produits sont désormais disponibles afin de faciliter la tâche des personnes aux besoins particuliers de produits à base de coco. « Kara figure parmi les ingrédients les plus utilisés par les chefs cuisiniers à travers le monde. On retrouve ces produits qui sont 100% naturels et sans additif chimique », argue-t-il. C La Soja est l'une des enseignes qui utilise la poudre Coco Kara afin d'agrémenter les pâtisseries à base de soja.

« En plus de son parfum, la poudre de coco donne un goût particulier aux cakes et madeleines produits. Les deux ingrédients étant d'origine végétale et 100% naturels », témoigne un responsable de C La Soja. On ne manquerait certainement pas de souligner que la prise d'eau de coco est d'une grande aide contre la déshydratation. Les produits de Coco Kara sont riches en fibres, vitamines B1, B5, B6 et B9, ainsi qu'en fer et en phosphore.