Burkina Faso: Semaine de poko - La femme est-elle obligée de savoir cuisiner dans un foyer ?

La rubrique Semaine de Poko, cette semaine, s'intéresse à l'un des éléments importants dans la consolidation d'un foyer. Un aspect très important du mariage, mais de plus en plus négligé par nos jeunes soeurs. Il s'agit de la cuisine. Est-il une obligation pour une femme de savoir préparer ?

C'est à cette question que nous tenterons de répondre.

La femme est-elle obligée de savoir cuisiner dans un foyer ? Certains diront que non. On n'épouse pas une femme pour qu'elle devienne notre cuisinière ou notre bonne à tout faire. Certains diront que le couple peut embaucher un chef cuisinier s'il a les moyens. A l'opposé, d'autres estiment qu'il ne sert à rien d'épouser une femme qui ne s'y connait pas en cuisine. Certains iront plus loin en soutenant qu'une femme qui ne sait pas préparer, a raté son éducation. Mais moi, je dirais tout simplement que même quand on a les moyens, il est important de savoir préparer pour consolider son foyer. Ne dit-on pas que « l'homme c'est le ventre et le bas- ventre » ?

Ce qui signifie que pour pouvoir entretenir la flamme, il faut être entreprenante à la fois au lit et dans la cuisine. Autant on apprend à s'habiller, à se maquiller et à se tenir devant un homme pour le séduire, autant savoir préparer et connaître plusieurs recettes et les mettre en application, permet de séduire un homme. Je dirais même que la bonne cuisine est une arme redoutable pour ne pas dire fatale, pour séduire son homme et le retenir à la maison.

Malheureusement, cette arme, aussi précieuse soit-elle, est de plus en plus négligée et laissée à la portée des domestiques autrement appelées filles de ménage. Et après, on s'étonne que monsieur s'intéresse à la fille de ménage. De plus, si vous laissez tout entre les mains de la fille de ménage, ou du chef cuisinier, comment allez-vous faire le jour où il ne sera pas disponible ? Quel homme n'aimerait-il pas manger un bon plat fait par sa dulcinée ?

Autant ça nous touche quand un homme fait des efforts pour nous faire plaisir à travers des cadeaux et les sorties au restau, autant ça met du baume au coeur de l'homme de savoir que sa femme fait des efforts pour lui faire plaisir, notamment à travers la cuisine, surtout quand on sait que généralement, c'est lui qui amène à manger à la maison. Quand un homme souffre pour nous donner l'argent de la popote, alors faisons tout pour lui servir quelque chose de bon. Aucun homme ne mange la nourriture de la fille de ménage par plaisir.

S'il le fait, c'est parce qu'il n'a pas le choix. Sans compter qu'il y a des hommes qui refusent catégoriquement de manger la nourriture des filles de ménage. Il est vrai, avec l'évolution de nos sociétés, les femmes travaillent de plus en plus, et il y a certains emplois ou certaines responsabilités au sein de l'entreprise, qui ne laissent pas du temps à la femme de pouvoir s'occuper de la cuisine.

Pour autant, cela ne doit pas nous empêcher de rentrer de temps à temps dans la cuisine. Car, quelles que soient nos responsabilités, il y a lieu de souligner qu'on ne travaille pas 7/7 jours, ni toute l'année.

De plus, ne dit-on pas que le temps se crée ? Alors, trouvons du temps pour faire plaisir à notre conjoint, ne serait-ce qu'une fois par semaine. Pourquoi ne pas choisir un jour dans la semaine ou le week-end pour lui préparer quelque chose, soit de nouveau, soit quelque chose que vous consommez rarement à la maison ? Par ailleurs, il est important de connaître le plat préféré de son conjoint et le préparer de temps à temps.

Cependant, pour y arriver, il faut savoir préparer. Donc, mes soeurs, apprenons à préparer et à l'apprendre également à nos filles. Voici une bonne façon d'occuper les filles pendant les vacances et à avoir l'amour de la cuisine. Une fille bien éduquée et sachant préparer, fait la fierté de sa famille surtout celle de sa mère, au sein de sa belle-famille. Apprenez aussi de nouvelles recettes pour varier votre menu.

Même si nous savons à quoi certains hommes font allusion quand ils disent qu'on ne peut pas manger la même sauce tous les jours, il n'en demeure pas moins que cette assertion peut s'appliquer dans le sens propre en cuisine.

Tout cela contribue à séduire et à retenir l'homme à la maison. Pourquoi ne pas organiser de temps à autre un dîner aux chandelles (un repas en amoureux) ? Certains diront qu'un dîner aux chandelles est une affaire de Blancs. Sachez qu'en Afrique aussi, on sait être romantique.

NB : Etre apprenante au lit ne signifie pas qu'il faut être une actrice porno ; on peut simplement séduire à travers les nuisettes et autres procédés...