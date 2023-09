Sénégal: Ziguinchor - 109 jeunes filles reçoivent leur diplôme d'entraîneur

Ziguinchor — Au total, cent neuf filles des régions de Sédhiou et Ziguinchor (sud) ont reçu, jeudi, au terme d'une formation d'un mois initiée par le projet « right to play » leur diplôme d'entraîneur de football, de basket et de lutte, a constaté l'APS.

Durant un mois, ces filles ont reçu une formation sur les règles du football, du basket-ball et de la lutte, a dit à des journalistes le représentant du projet » right to play », Edouard Ndong.

Cette formation pluridisciplinaire a permis également »(...) de sensibiliser ces filles sur les valeurs du leadership féminin », a-t-il ajouté.

Edouard Ndong a rappelé que le projet « right to play » est financé à hauteur de huit millions de dollars canadien par « Affaires mondiales Canada », un ministère du gouvernement fédéral du Canada chargé des relations diplomatiques et consulaires. Il intervient depuis deux ans dans les régions de Ziguinchor et Sédhiou , dans le cadre de renforcement de capacités des jeunes filles, à travers le jeu et le sport ».

L'objectif est également de former »des filles leaders ».

»Nous voulons que ces filles jouissent de leurs droits au même titre que les garçons », a-t-il dit, informant que 121 garçons des régions de Ziguinchor et Sédhiou ont également reçu récemment leur diplôme d'entraîneur de football, de basket et de lutte grâce à ce projet.

Il a indiqué par ailleurs que le projet a distribué dix mille serviettes hygiéniques aux filles.

»C'est une grande ouverture. Nous sommes arrivées à un autre stade de notre vie qui est le développement du sport chez les filles. Nous remercions le projet +right to play+ pour cette formation », s'est réjouie Binetta Diop, une des bénéficiaires.

Pour sa part, Lat Demba Malick Faye, un des formateurs, a indiqué que, durant un mois, plus de trente filles ont été formées au grade de la licence D.

»Nous avons permis à ces filles d'avoir leur diplôme d'entraîneur de football », a dit M. Faye.