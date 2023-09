Cote d'Ivoire: Rentrée scolaire 2023-2024 - Le gouvernement appelle à une citoyenneté responsable

Comme les deux années précédentes, la rentrée scolaire 2023-2024 sera placée sous le thème : « Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité ». Ainsi, l'année scolaire 2023-2024 débute le lundi 11 septembre 2023 pour prendre fin le vendredi 12 juillet 2024, rapporte le Cicg.

La ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, Mariatou Koné, a donné l'information, le jeudi 7 septembre 2023, au cours de la traditionnelle cérémonie solennelle de la rentrée scolaire, qui s'est tenue au Lycée Mamie Houphouët Faitai de Bingerville. C'était en présence de membres du gouvernement, des acteurs du système éducatif, des partenaires techniques et financiers, des guides religieux et des chefs traditionnels.

Appelant les parents d'élèves, les élèves et les enseignants à remettre le cœur à l'ouvrage au cours de l'année scolaire qui débute le lundi 11 septembre prochain, Mariatou Koné a expliqué que la reconduction de ce thème « est une forme d'insistance visant à mettre en évidence l'impératif de la responsabilité individuelle et collective au service d'une école de qualité ».

Pour parvenir à une école de qualité, trois points à intégrer dans le comportement sont essentiels, selon elle. Elle a fait part notamment de la qualité, de l'accès et de la gouvernance.

Parlant de la qualité, la ministre de l'Éducation nationale a invité la communauté éducative à accentuer la lutte contre la fraude et la violence en milieu scolaire. Elle a appelé les partenaires de l'école à soutenir la digitalisation de l'éducation en tant qu'alternative de gestion de l'administration et du processus d'enseignement et d'apprentissage, non sans demander aux collectivités et à la société civile d'aider à la dotation des structures scolaires en infrastructures d'eau, d'hygiène et d'assainissement.

Pour l'accès, Mariatou Koné a encouragé les parents d'élèves à inscrire leurs enfants dans les collèges de proximité et à scolariser leurs enfants quelle que soit leur spécificité, filles et garçons, en situation de handicap ou non. Elle a également appelé les adolescents, les jeunes et les adultes, à fréquenter les centres d'alphabétisation. Aux cadres des villages, elle a demandé de construire des logements pour les enseignants.

Concernant la gouvernance, la ministre a exhorté les acteurs de l'éducation au respect des instructions officielles et du calendrier scolaire, et à développer des stratégies de prévention et de réponse aux situations d'urgence.

Elle a, par ailleurs, remercié la communauté éducative et les partenaires sociaux pour le bon déroulement de l'année scolaire 2022-2023 dans un environnement apaisé et propice à l'apprentissage.