Madagascar: Ancienne Commune Yanshen à Zibo - Un four millénaire vivant

Des spectacles folkloriques, des défilés en costumes et du soufflage de verre: la commune ancienne Yanshen, située au district de Boshan de la ville de Zibo, propose régulièrement de merveilleuses activités de parade. Le marché folklorique est très animé, et le va-et-vient bruyant des rues et allées est fascinant, créant une atmosphère vivante.

Les anciennes coutumes de Boshan brillent à nouveau dans la commune ancienne Yanshen!

La commune ancienne Yanshen se situe dans le quartier Shantou du district de Boshan et se caractérise par l'existence des vieux fours. Depuis la dynastie Song du Nord, cette commune prospère grâce à l'industrie céramique et regroupe ainsi de nombreux artisans. Le feu ardent des fours se mêle à l'ambiance vivante de rues, faisant preuve d'un charme infini.

La culture s'avère l'âme d'une ville. Dans la protection «vivante» de la commune ancienne Yanshen, le district de Boshan adhère au principe dit de «double création de la culture», tout en accordant une grande importance à «l'explotation dans la protection» et au «développement dans l'innovation». En attirant des investissements du Groupe Langxiang de Xiamen pour un développement protecteur global de la commune, les autorités concernées se concentrent sur l'accumulation et la renaissance de sa culture, et sur la stimulation et la libération de son dynamisme. L'objectif est de promouvoir la protection globale de la commune, d'engager la rénovation et la mise à niveau de la commune, de procéder à l'exploitation «fluide» de la commune, et de créer ainsi un nouveau repère culturel où les anciens héritages et les modes de business modernes s'unissent les uns les autres, et où l'évolution historique et la créativité culturelle se complètent mutuellement.

Après plusieurs années d'efforts acharnés, cette commune ancienne, qui possède une histoire millénaire, a été reconnue du public avec une physionomie complètement différente.

En septembre 2022, la commune ancienne Yanshen a officiellement ouvert ses portes au public. Des anciennes usines et tunnels transformés en musées industriels modernes, des anciens fours en bars stylés, et des maisons traditionnelles en chambres d'hôtes de qualité, ils font en sorte que l'histoire et la réalité se rencontrent ici en toute harmonie, avec un mélange parfait de l'acien et du nouveau, et du virtuel et du réel. En intégrant le noyau de son patrimoine industriel dans ses systèmes culturel, fonctionnel et démonstratif, la commune ancienne Yanshen a réalisé avec succès une «symbiose réciproque» entre le patrimoine industriel et le développement urbain.

Nombre de visiteurs marchant sur les pavés lissés par le temps dans la commune ancienne Yanshen ont l'impression d'entrer dans un tunnel temporel : Les fours traditionnels de pain à la vapeur, les murs de briques mouchetés et les anciennes usines délabrées. Comme lieu de transmission de la culture de céramique et de verre, la commune ancienne de Yanshen représente le mieux la culture céramique de Bo Shan, avec ses nombreuses reliques en céramique qui ont vécu des milliers d'années de gloire.

«Durant le Nouvel An chinois 2023, le district de Boshan a connu une grande vague de retour des travailleurs migrants, complétée par un fort afflux de touristes venant d'autres régions. La commune ancienne Yanshen est particulièrement populaire!», a déclaré Lai Yonghu, directeur général de la société Zibo Langxiang Culture Development Co.,Ltd.

Des activités telles que «la dégustation des spécialités», «l'admiration des rituels», et «l'appréciation de la bonne cuisine», et des spectacles folkloriques passionnantes, telles que «l'incarnation du Dieu de la richesse», «jeu d'attraper des papillons» et «voyage sur l'âne», ont attiré un très grand nombre de touristes. En 2023, le district de Boshan a planifié neuf grands événements dans la commune ancienne Yanshen, notamment des voyages éducatifs pour les jeunes, des «visites de boutiques en distanciel», et des rencontres matrimoniales etc.

Ces événements se dérouleront tout au long de l'année, visant à faire de la commune un site touristique nationalement connu et populaire qui remportera un succès fou sur Internet, et à rendre plus vive la «flamme» de la transmission culturelle de cette commune millénaire.