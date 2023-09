Afrique: 6e journée éliminatoire CAN 2023 / Rwanda-Sénégal - Le duo Pape Thiaw et Malick Daff arrête une liste de 23 joueurs

En partance pour le Rwanda, le duo d'entraineurs Pape Thiaw et Malick Daf ont dévoilé la liste des 23 Lions du Sénégal qui effectueront le déplacement pour le match contre les Amavubi, prévu ce samedi 9 septembre au stade de Huye dans le cadre de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2023.

Après une semaine de préparation à Thiès, le duo Pape Thiaw et Malick Daff en charge de la sélection B du Sénégal, ont retenu 23 joueurs, pour le déplacement du Rwanda dans le cadre de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2023. De 31 joueurs convoqués, le groupe a été réduit à 23. Un groupe constitué à majorité des joueurs de l'équipe nationale championne en titre de la CAN des moins de 20 ans et de l'équipe nationale locale ayant remporté le Championnat d'Afrique des Nations (CHAN). Les techniciens ont retiré six joueurs de la liste. Il s'agit du gardien du stade de Mbour, Prince Aly Guèye, des défenseurs Mouhamed Wellé et Woula Missira Sène de Cheikh Ibra Diouf de Guédiawaye et l'attaquant Pape Berth Mboup. A ces joueurs, il faut y ajouter Seydou Sano et Moussa Ndiaye qui n'ont pas pu effectuer le stage au stade Lat Dior.

Bouly Junior Sambou : « C'est une phase-test pour nous »

Absent in extrémis du dernier CHAN remporté par le Sénégal, Bouly Junior Sambou du Wydad de Casablanca estime que cette sélection est une bonne opportunité et un test important pour lui. « Ma convocation m'a surpris mais pas totalement parce que nous rêvons tous de jouer en équipe nationale A. C'est une opportunité et on va la saisir. On a vu des jeunes qui y sont et on a joué ensemble. Nous devons jouer ce match du Rwanda. On est en confiance », a-t-il indiqué. « Je suis très heureux d'être en sélection, pour continuer la marge de progression de notre équipe nationale. On va essayer de faire de notre mieux pour hausser la barre.

%

C'est une phase-test pour nous qui tapons à la porte de l'équipe nationale. On fera tout pour défendre les couleurs de notre pays », reconnait l'ancien meilleur buteur du championnat de Ligue. Mamadou Lamine Camara, l'autre pilier de l'équipe du Sénégal, affirme lui avoir une bonne connaissance de cet adversaire rwandais. « Le Rwanda, nous les connaissons. On sait comment ils jouent. Les entraineurs nous aident à les étudier. On va se donner à fond et feront le maximum pour faire ce que l'on attend de nous », confie-t-il.

La délégation sénégalaise s'est envolée hier mercredi, pour la capitale rwandaise. La rencontre contre les Amavubi est prévue ce samedi 09 septembre prochain. Les Lions du Sénégal, leaders du groupe avec 13 points, ont obtenu la qualification dès la quatrième journée des éliminatoires. Les Rwandais, derniers de la poule L avec deux points sont d'ores et déjà éliminés.