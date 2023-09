Congo-Kinshasa: Dernier virage vers la Présidentielle 2023, PSDV-She Okitundu - 'Félix Tshisekedi est notre choix'

*"Pour l'instant, nous pensons que le Président de la République Félix Tshisekedi est le mieux placé parmi tous les candidats qui se prononcent aujourd'hui pour la magistrature suprême. Il est celui qui mérite mieux pour diriger ce pays. Il est notre choix". Telle est la substance de la déclaration du Parti social-démocrate vert (PSDV), parti cher au Sénateur Léonard She Okitundu, qui a clôturé hier, jeudi 7 septembre 2023, au Salon Lubumbashi de Pullman Grand Hôtel Kinshasa, sa première Convention lancée depuis le 5 septembre 2023. En effet, le choix porté sur Félix Tshisekedi à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023 est justifié, selon le Parti social-démocrate vert (PSDV), par son excellence prestance à la tête de la République démocratique du Congo, au regard de grandes oeuvres accomplies, lors de son premier mandat ainsi que les réalisations en cours sur les plans politique, économique, social et écologique.

Les membres de la formation politique du Sénateur Léonard She Okitundu ont, tous à l'unanimité, jeté leur dévolu sur le Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi Tshilombo pour des raisons de convergence idéologique.

Le PSDV estime que le Président de la République est partisan de la social-démocratie qui est le socle commun des valeurs de justice sociale, de la solidarité et de démocratie.

«Vu l'importance particulière qu'attache le Président de la République à la protection de l'environnement ; étant donné que le contexte actuel nécessite un leadership éclairé au sommet de l'Etat afin de relever effectivement ces multiples défis; reconnaissant que le président de la République, par son excellente prestance à la tête de notre pays, a fait preuve de stature de Chef d'Etat, au regard de grandes oeuvres accomplies lors de son premier mandat et des réalisations en cours notamment, sur les plans politique, économique, social et écologique...», a souligné, entre autres, le Sénateur Léonard She Okitundu, dans sa déclaration.

Eu égard aux grands enjeux politiques et géostratégiques de l'heure, plus particulièrement, mesurant l'ampleur des défis tant d'ordre social, économique que sécuritaire auxquels la RD. Congo est confrontée, le Parti social-démocrate vert a pris deux résolutions majeures notamment, de poursuivre sa participation au processus électoral jusqu'à son terme et de faire du Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le candidat du parti au prochain scrutin présidentiel.

Ainsi, l'invite-t-il solennellement et respectueusement à faire acte de candidature pour sa réélection à la magistrature suprême.

Car, le dynamisme déployé par le Chef de l'Etat sur le plan diplomatique en vue du rayonnement international de la RDC a convaincu ce parti cher à l'ancien Chef de la diplomatie congolaise, le Sénateur She Okitundu.

Pour ce faire, le PSDV a déposé des candidatures à la députation nationale et provinciale afin d'accompagner la vision du Chef de l'Etat vers son deuxième mandat.

Il sied de souligner, par ailleurs, que la formation politique du Sénateur du Sankuru est convaincue que la RD. Congo est sur la bonne voie et, qu'il faut offrir à l'actuel Chef de l'Etat, une seconde chance pour poursuivre son oeuvre à la tête du pays.

S'agissant de l'évolution du processus électoral, le Sénateur Che Okitundu rassure que la Commission nationale électorale indépendante est, jusqu'ici, dans la droite ligne de la tenue des échéances prévues, le 20 décembre 2023, dans les délais constitutionnels.

D'où, il affûte toutes les stratégies dans son parti politique pour participer activement à ce processus et se mettre en pole position pour rafler un nombre de sièges en vue de constituer une nouvelle majorité confortable pour assurer, avec quiétude, la gouvernance du pays.

Quant à la guerre de rapide qui sévit de l'Est de la RDC, She Okitundu considère qu'à son avis, la voie diplomatique est et demeure incontournable.

Aussi, a-t-il insisté sur la meilleure prise en charge des vaillants soldats des FARDC pour décourager toutes les velléités bellicistes et des menées subversives et en découdre, de manière définitive, avec tous les groupes armés parsemés dans la partie Est de la RDC.