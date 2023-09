Congo-Kinshasa: En marge des journées portes ouvertes, CNSS - Charles Mudiay invite les employeurs à s'affilier pour garantir les meilleures conditions de sécurité sociale aux travailleurs

A l'occasion de la célébration de ses cinq ans et des soixante-un ans de la sécurité sociale en RDC, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) a lancé, du 7 au 8 septembre 2023, des journées portes ouvertes en vue de rapprocher ses assujettis et de faire comprendre à ses potentiels affiliés, les contours de ses services. Grâce aux stands installés durant ces deux jours, il est question de faire comprendre le fonctionnement de la CNSS, à travers ses directions dont celles du contrôle et recouvrement, les prestations envers les familles, les risques professionnels et prévention ainsi que les pensions de retraite.

Pour la réussite de cet événement à caractère pédagogique, le décor a été laborieusement planté pour accueillir les assujettis avec professionnalisme, sans distinction et toutes les dispositions ont été prises par chaque direction afin de fournir le maximum d'informations et renseignements possibles sur l'historique et les missions de la CNSS.

Ayant aussi procédé à la même démarche, Charles Mudiay Kazadi, le Directeur Général, a convié les employeurs à s'affilier à cet établissement à bien préparer leur retraite, et il a encouragé les employeurs à recourir à la CNSS et d'user de la transparence sur chaque quotité.

Durant cette visite guidée, Mme Liliane Lukiana, Directrice de Recouvrement de la CNSS, a encouragé les assujettis à découvrir les vraies modalités d'affiliations, d'immatriculation, de taux et l'assiette de cotisation, et comment procéder à leur déclaration. « La sécurité sociale est un droit fondamental, et chaque travailleur qui, en principe, doit en bénéficier, est tenu de connaître les conditions qu'offre la CNSS », s'est-elle exprimée.

En tant que responsable d'un média public, Sylvie Elenge, la Directrice Générale de la RTNC, a reconnu, à ce sujet, que cette journée lui a permis de se rappeler de ses obligations et surtout, de veiller, désormais, aux droits des employés pendant et après le service.

Au sortir de cette visite d'une si grande importance, cette dernière a témoigné également que ces assurances la renvoient elle et l'ensemble de son staff dirigeant de la Rtnc à envisager des procédures à l'interne pour voir leur applicabilité, selon le code du travail.

Elle a suggéré, en outre, aux cadres de la CNSS d'effectuer des descentes au sein des entreprises pour s'imprégner de leurs réalités et de mieux mobiliser ceux qui tardent à s'affilier.

A cette même occasion, une marche de santé est prévue ce samedi 9 septembre 2023 pour les cadres et agents en vue de célébrer, ensemble, cet événement d'intérêt commun.

Il sied de rappeler qu'initialement, sous la dénomination de l'Institut national de sécurité sociale (INSS), la Caisse Nationale de sécurité Sociale (CNSS), cet établissement public à caractère technique, a été créé par le Décret n°18/027 du 14 juillet 2018.

Concrètement, elle gère la branche des risques professionnels pour les prestations, en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle, les prestations aux familles qui couvrent les allocations familiales, prénatales et de maternité. Bien plus, elle dispose d'une branche de gestion des pensions pour les prestations d'invalidité, de vieillesse et des survivants.