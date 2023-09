Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi - L'AE en ordre de bataille !

*Le regroupement électoral et politique « Alliance et action pour l'Etat de droit » (AE), plateforme membre de l'Union sacrée, a lancé dernièrement pour 3 jours, soit du vendredi 11, lundi 14 et mardi 15 août 2023, une session d'encadrement et d'accompagnement des candidats Députés nationaux. C'est dans la salle Père Boka, au CEPAS, à la Gombe que cette formation s'est ouverte. Le premier jour, à l'ouverture, quelques Présidents des partis politiques ont présenté aux sujets soumis à cette formation, des stratégies et applications électorales qui pourront les aider à captiver l'attention de la population et à la convaincre pendant la période de campagne électorale.

L'objectif poursuivi consiste à créer, mettre en oeuvre, concrétiser et doter le monde politique congolais, d'un nouveau leadership souverainiste.

Sans faille, ce leadership souverainiste repose sur le combat politique notamment, pour donner à la République, un autre ton, un autre message et une autre victoire pour la sauvegarde de l'intégrité du pays, de la souveraineté nationale et d'une nouvelle logique de gouvernance.

Dans ces premiers mots, Richard Mulumba, Président de l'AE, a félicité les Présidents des partis politiques et les personnalités ayant participé à cette formation et pour les efforts fournis afin que la plateforme ait une liste significative à présenter à la CENI, pour les élections. « Parce que trouver les candidats, ce n'est pas aussi une mince à faire... », a-t-il prévenu.

Dans la même logique, il a remercié les Honorables Députés et Présidents des partis membres de l'AE, d'avoir offert leurs expériences riches et pleines d'enseignements pendant ces trois jours de formation.

« Aujourd'hui, l'AE est une force politique qui va aux élections parce que nous sommes parmi ceux-là qui, visiblement, ont atteint le seuil et qui ont été officiellement proclamé et annoncé comme ayant couvert plus des sièges exigés pour atteindre le seuil. C'est aussi l'AE qui sera dans la campagne pour contribuer et apporter des voix à la concrétisation du deuxième mandat du Président de la République », a-t-il réaffirmé.

Il a, en outre, fait comprendre à l'auguste assemblée que le leadership souverainiste doit, en principe, devenir une réalité au sortir de ces trois jours d'accompagnement des candidats Députés. Il a appelé, en outre, ses représentants de l'AE à porter haut l'étendard de l'EA et le souverainisme au Congo.

Il y a lieu de noter que cette session d'encadrement et d'accompagnement des candidats Députés aux législatives s'est bien déroulée, avec le concours bienveillant de plusieurs experts.