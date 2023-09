Madagascar: Police nationale - Remise de grade pour 13 « étoilés »

13 hauts gradés se sont vus remettre leurs « étoiles » dans la perspective de l'inauguration de la ...13ème DRSP par l'ex-candidat numéro 13.

"3 étoiles"

Mandimdin'Ny Aina Mbolanoro Randriambelo, Nicolas Ramampiandry, Rufin Tolojara Lebiria, Hariniaina Samisoa Randriamampianina, Zakatiana Donatien Andriamanantsoa. Ce sont les 5 Contrôleurs généraux de police (CGP) qui ont reçu leurs grades mardi dernier. C'est le ministre de la Sécurité publique (MSP), Fanomezantsoa Randrianarison qui a posé les « 3 étoiles » sur les épaulettes des nouveaux CGP retenus dans le décret du Premier ministre portant inscription dans le tableau d'avancement dans les corps des Inspecteurs Généraux, Contrôleurs Généraux et Commissaires de Police, au titre de l'année 2022.

« 4 étoiles »

Le MSP lui-même promu Inspecteur Général, se verra remettre son nouveau grade par le président Andry Rajoelina avant sa démission le 10 septembre ou à défaut, par le Premier ministre Christian Ntsay, plus tard. En tout cas, en tant que ministre, il peut porter une tenue civile, sauf s'il venait à recevoir et à inaugurer ses « 4 étoiles » dans le ciel d'Ambatondrazaka, à l'occasion de l'inauguration du 13ème « zava-bita » par le régime en général et la Police nationale en particulier.

%

« 2 étoiles »

Les 8 nouveaux commissaires divisionnaires de police (CDP) ont également reçu leurs « 2 étoiles ». Il s'agit de Talily Damy, Hary Jaona Rabary, Hector Razafindrazaka, Haminiaina Solotiana Andrianalison, Alain Ratovoniaina, Hery Nirina Mandinimanana, Andriamahasoa Razaka, Charly Zafimagnely Nakany.

13ème DRSP

En somme, les « étoilés » millésime 2022 sont ...13. 13 comme le nombre des nouveaux bâtiments des directions régionales de la Sécurité publique (DRSP) inaugurées par l'ex-candidat numéro 13 durant son mandat. L'inauguration de la 13ème DRSP aura lieu demain à Ambatondrazaka par Andry Rajoelina dont on attend de voir si le tirage au sort des numéros d'ordre des candidats, prévu lundi prochain au siège de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) à Alarobia, lui attribuera encore le dossard numéro 13 dans la course à Iavoloha. 13 comme le nombre de médailles d'or obtenues en karaté, en judo et en athlétisme par Madagascar aux Jeux des Îles pour sa 11ème édition. La 12ème est prévue aux Comores si les Maldives accueilleront la ...13ème.