Madagascar: Parti HVM - Condamnation de toute tentative d'intimidation

L'ambiance pré-électorale est de plus en plus agitée. Et, les dernières mesures prises par le régime font réagir le parti Hery Vaovao ho an'i Madagasikara (HVM) de l'ancien président Hery Rajaonarimampianina qui déplore la dégradation de la situation politique et démocratique dans le pays.Bien que la date du 10 octobre, ouverture officielle de la campagne électorale, approche à grand pas, force est de constater que le paysage politique est loin d'être serein.

A travers un communiqué publié hier, le bureau politique du parti HVM déplore les mesures «disproportionnées », prises à l'encontre de l'ancien locataire d'Iavoloha mais également de l'ensemble de l'opposition. « Le bureau politique du parti HVM condamne fermement toute tentative d'intimidation ou de harcèlement ciblant les dirigeants et les membres du parti HVM, ainsi que l'ensemble des opposants au régime », peut-on lire sur le communiqué.

Et de continuer, « le parti prend ainsi comme responsable les autorités étatiques si l'intégrité physique et morale du président Hery Rajaonarimampianina et sa famille, des membres du parti HVM et leurs familles ainsi que des leaders d'opinion antagonistes au régime, viendrait à être affectée ». Le HVM a également réitéré son opposition à la candidature d'une personnalité détenant une nationalité étrangère à la présidence de la République et exhortant ainsi les citoyens malgaches à défendre activement la souveraineté nationale tout en maintenant la paix et la sérénité.