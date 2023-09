Madagascar: Dans l'attente de la liste des candidats

Les 28 candidats qui ont déposé leur dossier à la HCC attendent maintenant le verdict des juges constitutionnels. Tous ne seront certainement pas retenus à cause de pièces manquantes, mais les recalés auront profité de l'occasion pour se faire connaître. Mais on peut considérer que pour certains, c'est une véritable injustice car ils ont des programmes intéressants. Ce sont les grosses pointures disposant de moyens suffisants qui vont pouvoir s'aligner dans cette course présidentielle plutôt étonnante.

Dans l'attente de la liste des candidats

Les Malgaches attendent avec une certaine résignation les noms des candidats qui auront été retenus après examen de leur dossier par la HCC . On devine aisément l'identité de certains d'entre eux car ils occupent le devant de la scène politique. Le président sortant devrait en faire partie si on se réfère à son assurance et à celle de ses partisans. Même si ces derniers ne parlent plus du problème généré par la nationalité française de leur champion, ils sont certains de le voir qualifié pour la course à la présidentielle. Il a, dit-on, le précieux certificat de nationalité malgache dans son dossier. Marc Ravalomanana, Hery Rajaonarimampianina, Siteny Randrianasoloniaiko, Andry Raobelina et Hajo Andrianarivelo devraient également être présents dans la liste.

Tout comme Brunelle Razafitsiandraofa. La pierre d'achoppement pour certains de ceux qui sont venus à la HCC est la caution de 200 millions d'ariary. Réunir cette somme est un obstacle sérieux s'ils n'ont pas de soutien financier. D'autres l'ont fait, mais ils sont considérés comme des candidats de diversion que les observateurs ne prennent pas au sérieux. C'est donc demain que la liste des candidats retenus sera annoncée par la HCC à Ambohidahy. Mais ce ne sera qu'une étape de franchie dans le processus électoral. Le tirage au sort du numéro de leur dossard aura lieu lundi. C'est alors que commenceront les choses sérieuses.