Afrique: Football - Eliminatoire CAN - Madagascar et Angola se neutralisent

Les protégés de Félix Roro Rakotondrabe ont terminé la sixième et dernière journée de la phase éliminatoire de la CAN 2023 avec un score nul et vierge face aux Palancas Negras de l'Angola.

La sixième et dernière journée de la phase éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 a été marquée par des moments de tension et de suspense. Les Barea de Madagascar et les Palancas Negras de l'Angola se sont quittés sur un score nul et vierge lors de leur affrontement au stade national de Tundavala à Lubango, Angola, hier. Dans un match où les Angolais ont eu plus d'occasions, le numéro 2 angolais a fait une belle frappe à la 40e minute, frôlant la barre transversale de Melvin Adrien, le gardien de but de Madagascar.

Le temps additionnel de 2 minutes a également offert une opportunité à Marco Ilaimaharitra, qui a tenté une frappe lointaine, mais le gardien de but adverse a réussi à la dévier en corner. Malgré leur supériorité en termes d'opportunités, les Angolais n'ont pas réussi à marquer. Il est intéressant de noter que ces deux équipes avaient déjà fait match nul 1-1 lors du match aller à Madagascar. Prochain match et rendez-vous des Barea au mois de Novembre avec les éliminatoires de la coupe du Monde 2026. La Grande île hérite du Mali, du Ghana, de la République centrafricaine, des Comores et du Tchad, dans le groupe I.

Ghana et Angola qualifiés

De l'autre côté, le duel entre le Ghana et la Centrafrique dans le groupe E a pris une tournure différente. Le Ghana s'est imposé avec une victoire de 2 buts à 1. Mafouta a ouvert le score pour le Ghana à la 25e minute, mais la Centrafrique a rapidement égalisé à la 43e minute grâce à Kudus. Cependant, Nuamah a trouvé le chemin des filets à la 87e minute pour marquer le deuxième but de la victoire et assurer leur place de leader dans le groupe.

Suite à ces résultats, le classement du groupe E à l'issue de la dernière journée se présente comme suit : Ghana en tête avec 12 points, Angola à la deuxième place avec 9 points, Centrafrique à la troisième place avec 7 points et Madagascar occupe la quatrième place avec 3 points. Les Blacks Stars et les Palancas Negras sont donc qualifiés pour la prochaine CAN en tant que premier et deuxième du groupe E. La Centrafrique peut également garder espoir malgré sa troisième place.