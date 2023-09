Madagascar: Statistiques agricoles et rurales - Adoption de l'outil SPSS, pour améliorer la précision des informations

Madagascar, soucieuse d'améliorer la qualité de ses données économiques, rejoint la Stratégie mondiale pour l'amélioration des statistiques agricoles et rurales (GSARS). Cette démarche s'accompagne du renforcement de la capacité de 14 professionnels des services des Statistiques et des ministères concernés, qui joueront un rôle essentiel dans la collecte et l'analyse des données agricoles. La GSARS, une initiative d'envergure internationale, se concentre sur l'amélioration de la qualité et de la disponibilité des données relatives à l'agriculture et aux régions rurales.

Elle offre un cadre solide pour orienter les politiques de développement rural et agricole en mettant l'accent sur le renforcement des capacités humaines, institutionnelles et financières. Pour Madagascar, un pays où l'agriculture joue un rôle économique majeur, cette adhésion revêt une importance particulière. Une des particularités de cet engagement réside dans l'adoption du logiciel SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) pour la collecte et l'analyse des données. D'après les explications, cela va considérablement améliorer la précision des informations collectées dans le secteur agricole et rural malgache.