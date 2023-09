Madagascar: Danse contemporaine - Maka Bahana prend son élan ce soir à l'IFM

Après le succès de sa toute première participation au festival Temps Fort Danse à l'IFM mercredi dernier, la Compagnie Yvann Alexandre portera sur scène son deuxième projet intitulé Maka bahana, toujours sur la scène de l'IFM, ce soir à partir de 19 heures.

Cette compagnie professionnelle de danse contemporaine est de passage à Madagascar jusqu'au 10 septembre prochain.

Son premier projet intitulé « Infinité », présenté mercredi dernier, était marqué par une performance solo saisissante d'Evan Loison.

Pour le deuxième projet, « Elan-Maka Bahana », le danseur chorégraphe Yvann Alexandre réunira des talents venant de tous horizons pour créer une pièce qui promet d'être extraordinaire. Il s'est entouré de danseurs, de traceurs et de performeurs, entre autres, pour ce deuxième projet artistique.

« Elan-Maka Bahana » est né d'un partenariat sur plusieurs années entre la compagnie Yvann Alexandre et l'association Hetsika Nantes / Tananarive. Cette association oeuvre à la promotion et à la diffusion des cultures traditionnelles et émergentes de Madagascar.

À la croisée de la transmission, de la création, et de la diffusion, Élan construit des liens humains et artistiques durables entre habitants et artistes avec la perspective d'une oeuvre commune. Après une première étape à l'automne 2022, la mise en oeuvre et la restitution du projet est prévue pour ce soir, une création éphémère qui mettra en scène des danseurs malgaches issus de diverses communautés malgaches dont des associations, écoles d'art, artistes autonomes et habitants.