Afrique: Échecs / Championnats d'Afrique - Aina Mahasambatra prend les commandes

La jeune échéphile Aina Mahasambatra Tsinjoviniavo brille de mille feux aux Championnats africains des jeux d'échecs qui se déroulent depuis le début de ce mois de septembre en Egypte. La star montante malgache se trouve en tête du classement à l'issue des cinq premières journées de compétition. La championne nationale U10 en titre a terminé les six rounds avec cinq victoires et un match nul. Elle a engrangé 5,5 points mercredi.

Il ne reste plus que trois rounds avant la fin du tournoi, ce week-end. Aina Mahasambatra est sur la voie royale d'atteindre ses objectifs pour cette année, notamment d'aller sur le toit de l'Afrique de la catégorie U12. Agée seulement de 12 ans, elle dispose déjà d'un palmarès bien garni. Lors de la précédente saison, Aina Mahasamabatra a été sacrée championne d'Analamanga, championne Minichess Tournament et championne nationale des moins de 10 ans. Elle a survolé les débats du tournoi CCT et ACSA.

Elle a remporté une victoire éclatante durant le tournoi féminin jeune et le tournoi interne IKM Chess club. Bien qu'elle ait également participé en sénior et open, Aina Mahasambatra a été élue meilleure joueuse féminin du tournoi Elo FIDE et meilleure remplaçante du championnat national par équipe. Elle est vice-championne d'Analamanga et de Madagascar. En effet, neuf échéphiles malgaches sont en lice au Caire pour ce rendez-vous continental dont Andrianina Rakotomalala, Raphaël Razafindrano et Miarana Irinah Lalasoa. La délégation est dirigée par Yves Rakotomaharo.