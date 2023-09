Madagascar: Cantine scolaire - L'achat local à privilégier

L'approvisionnement local de la restauration scolaire est encouragé. Il est considéré comme un moyen efficace pour améliorer la participation et la réussite scolaire ainsi que la structuration du monde agricole rural à travers l'achat local des denrées alimentaires.

Le forum national sur l'alimentation a abouti à des principes généraux en termes d'alimentation scolaire servant de base aux futurs engagements du Gouvernement de Madagascar, à présenter lors de la réunion globale de la coalition en octobre à Paris. Cet événement de deux jours a regroupé les décideurs nationaux et les différentes parties prenantes locales du programme avec la participation d'autres pays comme le Bénin, le Brésil, le Malawi, le Congo, le Honduras, la Zambie ainsi que de différentes entités comme la SADC.

La promotion de l'achat local, à travers l'établissement de partenariats solides entre les agriculteurs, les écoles et les parents afin de promouvoir l'achat local et de soutenir les économies locales a été mise en exergue durant ce forum. Le programme conçu propose une combinaison d'approvisionnement centralisé et décentralisé de denrées variées, respectant les besoins nutritionnels des élèves, les préférences et la disponibilité locale.

L'approvisionnement de ces denrées s'effectue auprès des petits exploitants agricoles près des écoles en fonction de la disponibilité saisonnière et de la valeur nutritionnelle des produits. L'objectif étant d'améliorer à la fois les indicateurs de l'éducation, l'état nutritionnel des élèves, l'augmentation de la production agricole locale ainsi que la réduction de la pauvreté des couches rurales les plus vulnérables.

Financement

Le budget des cantines scolaires est géré par les Feffi (Farimbon'ezaka ho fahombiazan'ny fanabeazana eny ifotony » et intégré dans les subventions accordées aux établissements scolaires via les caisses écoles. Ainsi, le budget y afférent n'est plus géré par le ministère central selon le ministre de l'Education nationale, le Dr Marie Michelle Sahondrarimalala, lors du forum national sur l'alimentation scolaire.

Une convention de partenariat a également été signée à l'occasion entre le Programme alimentaire mondial (PAM) et la coopérative Avotra pour l'approvisionnement des produits agricoles au profit des cantines scolaires. Jusqu'à présent, 1 268 établissements bénéficient de l'alimentation scolaire et ceux qui sont localisés dans le Sud du pays sont priorisés à cause de la sécheresse qui sévit dans cette partie de l'île.