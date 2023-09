Madagascar: Réseau FARMADA - Randrianarijaona Hobiharisoa, nouveau président

Le réseau FARMADA regroupant 191 acteurs de la Formation Agricole et Rurale membres a tenu son assemblée générale hier au Centre Arrupe Faravohitra dans le but d'élire ses nouveaux membres de bureau.

A l'issue de cette assemblée générale, Randrianarijaona Hobiharisoa est élu nouveau président de ce réseau FARMADA. Il était directeur du centre de formation SEFAFI à Fihaonana dans le district de Vohipeno avant de prendre ce poste à responsabilité. Il a dirigé en même temps le centre incubateur du programme PEJAA dans le même district et qui forme des jeunes agripreneurs.

« Le réseau FARMADA a pour objectif d'améliorer les compétences et le savoir-faire des centres de formation et des six collèges du réseau en vue d'offrir aux jeunes participants une qualité de formation leur permettant d'être résilients face aux impacts du changement climatique. Les apprenants auront également la capacité de faire face à la situation économique actuelle tout en contribuant au développement de l'économie rurale », a fait savoir Randrianarijaona Hobiharisoa, le nouveau président.

Label SOAFAR

En outre, « le réseau prévoit de mener des actions jugées prioritaires en vue d'atteindre son objectif. Parmi lesquelles, on peut citer, entre autres, la validation des référentiels de formation uniformisés qui peuvent être appliquées dans tous les centres de formation éparpillés dans de nombreuses régions de l'île, et ce, par toutes les parties prenantes notamment les ministères en charge de l'Agriculture et de l'Elevage et le ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle.

%

A part le renforcement de capacité des acteurs de la Formation Agricole et Rurale membres, nous prévoyons également de faciliter l'obtention d'agrément pour les membres. La création des critères pour pouvoir octroyer le label SOAFAR n'est pas en reste. Pour l'heure, 13 centres de formation sont labellisés », selon les explications de Randrianarijaona Hobiharisoa.

Et lui de préciser qu'il s'avère indispensable d'améliorer la qualité des formations dispensées aux jeunes afin de répondre non seulement à leurs besoins mais aussi à ceux du marché national et international. Il est à noter que le réseau FARMADA couvre actuellement 13 régions mais il est ouvert à tous les centres de formation publics ou privés éparpillés dans tout Madagascar.