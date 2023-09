Angola: FITITEL/2023 - Des cours gratuits marquent le premier jour du salon

Luanda — L'adhésion de 64 personnes, étudiants et particuliers, aux mini-cours gratuits de "Réparation d'ordinateurs", "Création et édition de vidéos" et "Introduction à la gestion de l'espace" a été l'un des principaux sujets qui ont dominé la première journée de la Foire de l'Innovation Technologique de l'ITEL (FITITEL/2023), inaugurée jeudi, à Luanda.

D'une durée de trois jours, l'action de formation comprend également des cours sur « Création d'applications C Sharp », « Conception graphique », « Adobe Photoshop », « Vidéosurveillance avec fibre optique », « Projets de réseaux optiques », « Réparation d'ordinateurs », « Fusion de fibres optiques», « Liaisons hyperfréquences », entre autres spécialités.

Selon le professeur de l'Institut de Télécommunications de Luanda (ITEL), Bráulio Vicente, les cours respectifs ont une charge de travail de trois heures, avec des cours théoriques et pratiques intensifs.

En exclusivité à l'Angop, l'enseignant a souligné que la première journée a été marquée par une interaction satisfaisante entre les stagiaires et les formateurs, mettant l'accent sur certains élèves qui ont démontré des compétences dans les cours dispensés.

%

Outre les sessions de formation, l'ouverture de la FITITEL/2023 a également été marquée par l'afflux de centaines de visiteurs, en particulier les étudiants de première année de l'ITEL, curieux d'acquérir des expériences et de connaître en détail plus de 40 projets exposés au salon et développés par les finalistes et anciens élèves de cet institut.

Parmi les innovations présentées au salon, le point culminant a été le système de contrôle du chauffeur de taxi moto, un outil technologique qui permet de conduire la moto en utilisant uniquement le casque, en plus d'aider à localiser la moto.

De plus, l'exposition du système de surveillance des patients cardiorespiratoires et hypertendus a également été « capitalisée ».

La journée a également réservé un espace pour une table ronde sur "Innovation technologique et sécurité nationale - Défis et opportunités", où les participants ont réfléchi sur l'utilisation de la technologie dans le secteur du trafic et de la mobilité, comme moyen de réduire les accidents de la route dans le pays.

En outre, les exposants ont également participé à une conférence sur les « Technologies immersives et méta-verses », des outils technologiques qui aident les personnes dans divers secteurs tels que l'éducation et la santé.

L'inauguration de l'événement a été confiée au secrétaire d'État chargé de l'enseignement secondaire, Gildo Matias, qui a également prononcé le discours d'ouverture, ayant considéré la FITITEL comme une opportunité d'emploi et de création d'entreprises.

Sous le thème « L'innovation technologique au service de la sécurité routière », le salon vise essentiellement à montrer les compétences et les capacités que les étudiants ont acquises au cours des quatre années de formation, en présentant des solutions qui résolvent des problèmes commerciaux et sociaux.

Promu par l'Institut des Télécommunications de Luanda, avec le soutien du Ministère des Télécommunications, Technologies de l'Information et Communication Sociale (MINTTICS), l'événement a lieu du 7 au 9 de ce mois, dans les installations de l'ITEL, avec plus de quatre mille visiteurs attendus, qui pourraient avoir l'occasion d'assister à 10 conférences, qui seront données par 20 experts nationaux.