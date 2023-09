Angola: La solution pour les usagers des taxis est le point culminant de la deuxième journée de la FITITEL

Luanda — Les défis et solutions en matière de sécurité des usagers des taxis par application domineront la deuxième journée de débat de la Foire de l'Innovation Technologique de l'Institut des Télécommunications de Luanda (FITITEL/2023).

Ce vendredi, des tables rondes et des conférences sont également prévues sur « Licences de services de télécommunications », « Cloud, un cadre pour la sauvegarde en tant que service », « Transformer les idées en affaires - Défis du marché angolais » et « Technologies immersives et méta-verse ».

La journée comprend également la visite du ministre des Télécommunications, Technologies de l'Information et Communication Sociale, Mário de Oliveira, qui découvrira les innovations présentées par les élèves de l'Institut des Télécommunications de Luanda.

Des mini-cours gratuits seront également dispensés le matin et l'après-midi, destinés aux étudiants et aux participants du 14ème Salon de l'Innovation Technologique, avec des temps forts sur la vidéosurveillance avec fibre optique, la conception graphique, l'introduction aux applications spatiales, la réparation d'ordinateurs, le FWA et la fusion de fibre optique.

Sous la devise « L'innovation technologique au service de la sécurité routière », la FITITEL/2023 vise essentiellement à mettre en valeur les aptitudes et compétences que les étudiants ont acquises au cours des quatre années de formation, en présentant des solutions qui résolvent des problèmes commerciaux et sociaux.

Promu par l'Institut des Télécommunications de Luanda (ITEL), avec le soutien du Ministère des Télécommunications, Technologies de l'Information et Communication Sociale (MINTTICS), l'événement a lieu du 7 au 9 de ce mois, dans les installations de l'ITEL, avec plus de quatre mille visiteurs attendus, qui auront l'occasion d'assister à 10 conférences, qui seront données par 20 experts nationaux.