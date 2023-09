Gabon: 9 propositions de la jeunesse faites aux autorités de la Transition par le Collectif des Jeunes pour la Partie (CJP)

A l'instar de nombreux pays en développement, la jeunesse gabonaise représente 70% de la population selon les chiffres des institutions internationales (Banque Mondiale, Organisation Internationale du Travail, etc).

Le Gabon fait face au défi du chômage (près de 42%). Il touche plus d'une personne active sur cinq et est en progression. Ce niveau de chômage est environ 10 fois plus élevé qu'au Cameroun et quatre fois supérieur à la moyenne des pays à revenu intermédiaire.

Le chômage au Gabon frappe principalement les jeunes et n'épargne pas les diplômés. Le taux de chômage atteint 35,7% chez les jeunes de 15 à 24 ans quel que soit le milieu de résidence (ville ou villages) et 26% chez les actifs de 25 à 34 ans. Un taux de chômage aussi important (plus d'un jeune sur trois) est une source potentielle de troubles sociaux, et révèle l'urgence d'explorer les possibilités de mise en oeuvre d'une croissance plus inclusive que par le passé.

Et c'est fort de cela que le Collectif des Jeunes pour la Patrie (CJP), réunit en sa session extraordinaire et au regard des enjeux de l'heure, par la voix de son Vice-président en charge de la Communication et de la Stratégie Amour Bekale Nze, soumet à l'appréciation des autorités de la Transition, en l'occurrence au Président de la Transition de la République Gabonaise, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, les propositions ci-dessous qui seraient entre autres majeures, urgentes et prioritaires afin de prendre en compte toutes les aspirations de la jeunesse à court, moyen et long terme.

Propositions des pistes de solutions pour la jeunesse

1 - Comment faire pour faciliter la participation de la jeunesse et la prise en compte de ses suggestions dans les instances de gouvernances du Gabon ?

1.1 - Création d'un Ministère du Développement de la Jeunesse, de la Citoyenneté et de la Vie Associative (Administrer par, pour les jeunes et avec les jeunes), conformément à la décision prise par les Chefs d'Etat et de Gouvernements lors de la 17ème session ordinaire de l'Union Africaine à Malabo.

1.2 - Redynamisation et institutionnalisation du Conseil National de la Jeunesse du Gabon : Institution autonome et consultatif en vue de promouvoir et garantir la participation active de la jeunesse à la prise de décisions aux niveaux local et national, régional et continental de la gouvernance, conformément à la Charte Africaine de la Jeunesse adoptée par les Chefs d'Etat et de Gouvernements lors de la septième session ordinaire de la conférence tenue le 2 juillet 2006 à Banjul (Gambie).

1.3 - Redynamisation et institutionnalisation du Parlement des Jeunes du Gabon : Institution ayant pour principal objectif de promouvoir la démocratie représentative et faire connaître le travail législatif tout en mettant en contact des jeunes venant de toutes les 9 provinces du Gabon et de la Francophonie. Il vise par ailleurs à développer la formation civique, politique et la solidarité francophone des jeunes, conformément aux résolutions du Sommet de Moncton au Canada adoptées par les Chefs d'État et de gouvernements de la Francophonie, réunis en septembre 1999.

1.4 - Création d'un Fonds Spécial d'Appui aux Initiatives Economiques des Jeunes : Fonds destiné aux porteurs d'idées d'initiatives d'entreprises ou de projets de développement de micro - entreprises pour des jeunes âgés de 18 à 35 ans. Il assurera entre autres l'insertion socio - professionnelle des jeunes par la création des opportunités d'emploi et boostera également l'entrepreneuriat des jeunes, afin de contribuer à réduire significativement le taux de chômage qui est très élevé (42%) chez cette partie de la population.

1.5 - Création d'un organe de veille technologique et d'intelligence économique : structure en charge de l'analyse des opportunités offertes par les technologies émergentes et réémergentes (Intelligence Artificielle, Blockchain, Big Data, Internet des Objets, etc), dans le but d'informer et/ou former dans les nouveaux métiers et susciter la création des Startups dans l'entrepreneuriat numérique. Cet organe fournira des données stratégiques aux Ministères Sectoriels, aux Institutions, mais aussi aux Universités et Instituts de Recherches.

1.6 - Restructuration de la Fédération des Entreprises du Gabon (FEG) : création d'un pôle Science, Innovation et Entrepreneuriat, dont le rôle sera la détection, la promotion des entreprises qui innovent dans leurs domaines.

1.7 - Création d'un organe de suivi et évaluation : organe dont le rôle est d'évaluer les politiques et les financements (publics, privés ou en provenance des organismes internationaux) mise à la disposition des incubateurs et autres structures de formation des jeunes dans l'entrepreneuriat.

1.8 - Création d'incubateur de projets au sein des Grandes écoles et Universités : cette structure permettra aux étudiants de choisir à la fin de leurs cursus, l'entrepreneuriat ou le salariat.

1.9 - Restructuration de l'Agence Nationale des Bourses du Gabon (ANBG) : Audit du fichier des étudiants bénéficiaires des bourses de l'Etat et mise à jour du fichier des métiers en prenant en compte l'étude du Think-Tank Institut pour le futur et la firme Dell parue en mars 2017, qui annonce : 85% des emplois en 2030 n'existent même pas encore aujourd'hui.

Aussi, face aux nombreux bouleversements observés ces derniers temps dans le monde de l'éducation et celui de l'emploi, avec l'introduction de plus en plus croissante de technologie numériques (Intelligence Artificielle, Robotique, etc), nous commande à porter un regard particulier sur les métiers du futur ou d'avenir.

Pour le Collectif des Jeunes pour la Patrie (CJP)

Amour BEKALE NZE, Vice-président en charge de

la Communication et de la Stratégie.