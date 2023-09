Afrique de l'Est: La Norvège a annoncé un financement de 25 millions de dollars pour soutenir les efforts forestiers de l'Éthiopie

<strong>Addis-Abeba, — Le gouvernement norvégien a annoncé un financement de 25 millions de dollars pour soutenir les ambitions de l'Éthiopie, prolongeant ainsi son partenariat forestier d'une décennie avec l'Ethiopie.

Le gouvernement norvégien a annoncé ce financement lors du Sommet africain sur le climat à Nairobi pour soutenir les efforts de l'Éthiopie visant à éviter les impacts du changement climatique, selon la ministre de la Planification et du développement.

Le gouvernement éthiopien s'est engagé à garantir une utilisation durable ou une protection de toutes les forêts restantes du pays et à doubler la couverture forestière d'ici 2030.

Grâce à l'initiative d'empreinte verte, l'Éthiopie a planté plus de 25 milliards de plants au cours de la première phase de l'initiative depuis 2019. En juin, le Premier ministre Abiy Ahmed a révélé que l'Éthiopie aura planté un total de 31 milliards de plants d'ici la fin du Green Legacy de cette année. Saison de plantation héritée.

En outre, le prochain soutien de la Norvège à l'Éthiopie contribuera à intensifier les efforts déployés par le pays pour lutter contre le changement climatique par le biais de la foresterie.

« Je reconnais les progrès réalisés par l'Éthiopie dans le secteur forestier. De vastes zones de forêts riches en biodiversité sont désormais protégées d'une utilisation non durable, produisant des services écosystémiques qui profitent aux communautés locales, au pays et à la région dans son ensemble », a dévoilé le ministre norvégien du climat et de l'environnement, Espen Barth Eide, lors de l'annonce.

On apprend que ce nouvel engagement vient compléter l'investissement norvégien de plus de 162 millions de dollars dans le secteur forestier éthiopien au cours des 10 dernières années et que ce soutien d'une décennie a contribué à la protection d'un million d'hectares de forêts naturelles, qui font désormais l'objet de programmes de gestion durable.

Il a également contribué à restaurer un million d'hectares de forêts dégradées et à la création de 75 000 hectares de plantations forestières de grande valeur et quelque 300 000 moyens de subsistance ont été créés et améliorés grâce à ce partenariat, indique un rapport officiel du gouvernement norvégien.

L'Initiative internationale norvégienne pour le climat et les forêts (NICFI) a été créée en 2008 et constitue le plus grand effort international du gouvernement norvégien pour lutter contre le changement climatique et préserver la nature en protégeant les forêts tropicales du monde.

Pour y parvenir, la Norvège a conclu des partenariats bilatéraux avec plusieurs des plus importants pays forestiers tropicaux du monde, dans les trois plus grands bassins de forêt tropicale.