Afrique: Une consultation régionale africaine sur le droit au développement est en cours à Addis-Abeba

<strong>Addis-Abeba, — Une consultation régionale africaine sur le droit au développement en tant qu'outil de transformation et son lien avec la paix et la sécurité en Afrique est en cours à Addis-Abeba.

Le vice-Premier ministre et ministre des affaires étrangères, Demeke Mekonnen, des représentants des organisations des Nations Unies, des diplomates, des représentants de l'UA et des droits de l'homme, entre autres, ont participé à la consultation.

Cette consultation à l'échelle africaine est co-organisée par l'Union africaine et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, dans le cadre de l'Initiative des droits de l'Homme-75.

L'objectif général de la Consultation régionale africaine est de promouvoir la sensibilisation, de susciter l'engagement et d'identifier les voies menant à la mise en œuvre efficace des droits au développement, qui constituent un facteur clé pour la prévention des conflits et le développement durable.

Il est envisagé de fournir une plate-forme de dialogue de haut niveau sur les enseignements tirés, les défis rencontrés et les bonnes pratiques pour faire progresser l'universalité des droits de l'homme.

Selon des sources, la consultation régionale se concentrera sur les avantages de l'utilisation du droit au développement comme outil pour transformer le développement économique et la paix et la sécurité en Afrique, conformément à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, article 22 (1), et à la Déclaration des Nations Unies sur le droit au développement.

La consultation régionale explorera également la manière dont le droit au développement peut favoriser l'interconnexion entre les éléments du triple lien humanitaire, développement, paix et sécurité dans le contexte africain et contribuera à l'identification d'étapes stratégiques et de nouveaux paradigmes pour renforcer l'universalité et l'indivisibilité des droits de l'homme en Afrique.