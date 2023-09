Sénégal: Niaguis - Une enveloppe de 10 millions de FCFA pour soutenir les sinistrés (maire)

Niaguis — Le conseil municipal de Niaguis, dans la région de Ziguinchor (sud) va débloquer une enveloppe de dix millions de francs CFA pour venir en aide aux populations sinistrées de la commune suite aux fortes pluies accompagnées de vents forts enregistrés dans la nuit de dimanche à lundi , a annoncé jeudi son maire, Victorine Ndeye.

» Dix millions de francs CFA seront débloqués par la commune de Niaguis pour accompagner tous les sinistrés », a dit Mme Ndeye lors d'une visite effectuée auprès des familles et personnes victimes de plusieurs dégâts matériels causés par ces intempéries.

« C'est un sinistre qui a eu lieu à Niaguis avec une très forte pluie accompagnée de vent violent et qui ont fait des ravages au niveau de certaines exploitations agricoles et habitats. Nous sommes donc venus nous enquérir de la situation et apporter notre soutien à ces populations sinistrées », a-t-elle ajouté, indiquant qu'il a été recensé plus de 70 habitats endommagés en plus de la ferme agroécologique, du promoteur Moustapha Diatta.

Les pluies accompagnées de vents forts et violents ont ravagé aussi le périmètre cultivable du promoteur, Moustapha Diatta. Des poulaillers et arbres fruitiers ont été détruits par le vent, selon un bilan établi par les équipes de la mairie.

Concernant la ferme agroécologique, a-t-elle indiqué, le ministère de l'Economie sociale et Solidaire a remis une enveloppe de 100 millions de francs CFA à son promoteur, Moustapha Diatta , qui selon elle, « a perdu 1000 sujets en plus d' un bâtiment complètement délabré ».

%

« Nous sommes venus également lui apporter tout notre soutien et lui assurer qu'il peut compter sur la mairie de Niaguis. Moustapha Diatta, est un modèle pour la jeunesse. Il est un acteur de l'économie sociale et solidaire. C'est pourquoi dans le cadre de l'appui aux acteurs de l'économie sociale et solidaire, un montant de 100 millions de francs CFA, lui a été octroyé, pour l'accompagner et l'aider à se relever », a fait savoir Mme Ndeye, par ailleurs ministre de l'Economie sociale et Solidaire

En outre, a-t-elle signalé, une cagnotte pour les bonnes volontés a été mise en place pour accompagner les populations victimes de cet orage qui a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi à Niaguis.

Dans le cadre l'élan de solidarité en place, le maire a indiqué que « le Chef de l'État (Macky Sall) pour sa part, a annoncé une enveloppe de cinq millions de francs CFA, pour accompagner les propriétaires des habitats endommagés par l'orage. »Et, des opérateurs économiques de la région de Ziguinchor se sont signalés « , a-t-elle ajouté, assurant que ces sommes collectées seront gérées par un comité mis en place pour organiser les secours pour les sinistrés.