Cote d'Ivoire: Lutte contre les cancers pédiatriques-une campagne de sensibilisation et de solidarité en faveur des enfants lancée

L'Ong AdoraDE a lancé, depuis le jeudi 01 septembre 2023, plusieurs activités qui seront déclinées tout au long du "Septembre Or 2023", en vue de sensibiliser les populations au diagnostic précoce et à la solidarité autour des enfants atteints de cancers.

Le mois de septembre est consacré à la sensibilisation contre les cancers pédiatriques dans le monde, d'où l'appellation "Septembre Or". Pour cette année 2023, l'Ong AdoraDE, avec à sa tête sa Présidente, Laure Isabelle Koffi, a initié une grande collecte en vue d'offrir des médicaments anticancéreux pour les soins des enfants les plus vulnérables. Autre point fort de Septembre OR 2023, c'est le lancement de la chatboxe numérique "Kiko", issue d'un partenariat de l'Ong AdoraDE et la Ruche Health. « Cette plateforme numérique permettra de répondre à toutes les questions posées par les usagers et surtout rediriger les cas suspects vers l'une des 2 unités d'oncologie pédiatrique en Côte d'Ivoire pour leur prise en charge : L'unité du Chu de Treichville ou celle de l'hôpital Mère et Enfant de Bingerville », a déclaré Laure Isabelle Koffi.

Par ailleurs, la présidente a indiqué que le diagnostic précoce et la prise en charge efficiente des enfants malades, demeurent des solutions idoines afin de réduire le taux de mortalité dû aux cancers pédiatriques. À cet effet, la mise à disposition des médicaments anticancéreux est indispensable au suivi des enfants. D'où l'urgence, d'une solidarité autour de ces "petits anges malades" comme elle aime les appeler. C'est pourquoi, Laure Isabelle Koffi a appelé la population, les entreprises, les religieux, les mécènes, les personnes influentes à participer à ces actions fortes et impactantes autour des enfants atteints du cancer, et cela durant tout le mois de septembre, et même plus pour ceux qui le peuvent.

Pour conclure, Isabelle Koffi a tenu d'abord, à remercier toutes les personnes, associations, sociétés...qui oeuvrent sans relâche pour l'amélioration des conditions de prises en charge de ses enfants vulnérables.