Afrique: Le Géoparc UNESCO de M'Goun, un modèle à suivre pour l'Afrique et le monde arabe

Marrakech — Le Géoparc UNESCO de M'Goun constitue un modèle à suivre pour l'Afrique et le monde arabe, a affirmé jeudi à Marrakech, le président du Réseau Mondial des Géoparcs de l'UNESCO (GGN), Nickolas Zouros,

Dans déclaration à la MAP en marge de la cérémonie d'ouverture de la 10ème Conférence internationale sur les Géoparcs mondiaux de l'UNESCO, M. Zouros, a ajouté que le Géoparc de M'Goun est un site géographique "d'importance exceptionnelle et de grande valeur environnementale, archéologique, historique et culturelle".

Le Géoparc M'Goun, partie intégrante de la région Beni Mellal- Khenifra, est considéré comme étant le premier Géoparc du monde arabe et Africain à être reconnu par l'UNESCO. Cette reconnaissance a été renouvelée suite à la visite des experts de l'UNESCO en 2018 et 2022. Il a été honoré de la présidence du Réseau Africain des Géoparcs de l'UNESCO, et représente l'Afrique au sein du Bureau Exécutif du Réseau Mondial des Géoparcs de l'UNESCO.

Par ailleurs, M. Zouros a noté que la 10è édition de la Conférence internationale sur les Géoparcs mondiaux de l'UNESCO apporte une grande contribution à la construction du Réseau mondial des Géoparcs et à la préservation du patrimoine culturel et de l'histoire de la planète, notant que cet évènement est d'une importance cruciale non seulement pour les scientifiques et experts, mais il l'est également pour la biodiversité, la vie et le développement durable, en particulier dans les zones rurales.

Et d'ajouter que cette manifestation mondiale permet aux participants d'échanger et de partager les réalisations et résultats obtenus grâce à la coopération et au travail continu du GGN avec l'UNESCO, le Secrétariat général du Programme des Géoparcs de l'UNESCO ainsi qu'avec les bureaux régionaux affiliés à l'UNESCO.

Le GGN, en collaboration avec l'UNESCO, a lancé, a-t-il fait savoir, une subvention au profit des Géoparcs dans les pays africains ainsi qu'une subvention pour les petits États insulaires, tout en oeuvrant à promouvoir cette approche en apportant un soutien aux communautés locales pour qu'elles rejoignent ces projets.

Et M. Zouros de souligner la nécessité de sensibiliser sur la préservation du patrimoine des Géoparcs, pour assurer un développement durable, générer des revenus grâce au tourisme et encourager l'artisanat et les produits de terroir, notant que le GGN a fait montre de sa grande capacité de soutenir les communautés locales, en partenariat avec l'UNESCO.

De son côté, le président du Conseil de la Région Béni Mellal-Khenifra, Adil Barakat, a indiqué que cet évènement organisé, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour la première fois en terre arabe et africaine, illustre clairement le grand intérêt que le Royaume accorde au système de gestion intégré de l'UNESCO, basé sur le concept des Géoparcs mondiaux.

Depuis le lancement de ce système en 2000 et la mise en place du Réseau mondial des Géoparcs de l'UNESCO en 2004, le Maroc, rappelle M. Barakat, a soutenu ce projet à l'échelle nationale avec la création de l'Association Géoparc M'Goun en 2005 dans la région Béni Mellal-Khénifra, et le lancement d'une série de préparatifs scientifiques et techniques avant la présentation de la candidature du Géoparc M'Goun pour obtenir la reconnaissance par l'UNESCO en 2009.

Organisée, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, par le Réseau Mondial des Géoparcs de l'UNESCO (GGN), le Conseil régional Beni Mellal-Khénifra et l'Association Géoparc M'Goun, cette 10è Conférence réunit les Géoparcs mondiaux ayant décroché le Label mondial "Géoparc UNESCO" répartis sur un total de 48 pays dont le Maroc, représenté, par son Géoparc UNESCO du M'Goun.