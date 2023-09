Maroc: Inauguration à Marrakech du Salon international des Géoparcs UNESCO

Marrakech — La 1ère édition du Salon International des Géoparcs UNESCO a été inaugurée, jeudi à Marrakech, et ce dans le cadre des activités de la 10ème Conférence internationale sur les Géoparcs mondiaux de l'UNESCO qui se poursuit jusqu'au 11 septembre dans la Cité ocre.

Ce Salon, organisé par le Réseau Mondial des Géoparcs (GGN) et l'Association des Géoparcs du M'Goun, donne à voir, à découvrir et à apprécier une panoplie de géo-sites d'intérêt exceptionnel, mais aussi les lieux de valeurs écologiques, archéologiques, historiques et culturelles marocains et étrangers.

Etalé sur une superficie de 2.000 m2, le Salon est doté d'un espace institutionnel de 350 m2 réservé aux établissements publics et aux entreprises s'activant dans la protection du patrimoine géologique, culturel et naturel et dans la promotion du développement durable.

Le Salon compte aussi 12 stands étalés sur une superficie de 250m2 mettant en relief la richesse, la diversité naturelle et culturelle et les atouts écologiques et culturels que recèlent les 12 régions du Royaume ainsi que des projets de Géoparcs en cours de développement.

Un grand espace de 1.400 m2 a été dédié aux Géoparcs mondiaux, chaque pays hébergeant un Géoparc UNESCO dispose d'un stand de 9m2 mettant en relief le patrimoine et des paysages d'importance écologique et culturelle indéniable.

Selon les organisateurs, le Salon tend à mettre en relief les richesses de chaque pays, de promouvoir ses géoparcs, de mettre en relief ses produits locaux et de faire connaître la destination touristique de ses géoparcs.

Organisée, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, par le Réseau Mondial des Géoparcs de l'UNESCO (GGN), le Conseil régional Beni Mellal-Khénifra et l'Association Géoparc M'Goun, cette 10è Conférence réunit les Géoparcs mondiaux ayant décroché le Label mondial "Géoparc UNESCO" répartis sur un total de 48 pays dont le Maroc, représenté, par son Géoparc UNESCO du M'Goun.

Au menu de cette 10è Conférence figurent des séances plénières, des ateliers thématiques et des visites de terrain sur le territoire du Géoparc M'Goun, en sus de réunions axées sur les structures de gouvernance au sein du GGN et des réunions du Bureau exécutif du GGN en sus du traitement des candidatures pour l'organisation de la prochaine édition des Géoparcs de l'UNESCO, formulées par quatre pays, à savoir : le Brésil, le Chili, la Corée du Sud et l'Indonésie.

A l'ordre du jour de cette manifestation figurent également des présentations scientifiques sur les modes de gestion durable des sites géologiques, l'éducation à l'environnement, le tourisme responsable et le développement économique local, les changements climatiques et leurs répercussions négatives et la lutte contre la désertification et les catastrophes naturelles.