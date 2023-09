Sénégal: Kaffrine - Moustapha Diop élu nouveau président de la Chambre de commerce

Dakar — Dr Moustapha Diop, pharmacien, a été élu jeudi, comme nouveau président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaffrine (CCIAK, centre- ouest), en remplacement de l'opérateur économique El Hadji Maodo Sarr décédé au début du mois d'août dernier, a appris l'APS du secrétaire général de la CCIAK, Thierno Ndao.

M. Diop, par ailleurs ajoint à la municipalité de Kaffrine, a été élu au cours d'une assemblée générale, présidée par Jean Paul Diouf, représentant le ministère du Commerce, de la Consommation et des Petites et moyennes entreprise et l'adjointe au gouverneur de la région en charge des affaires administratives, Tiguida Wagué.

Benoit Ahmad Gaye , représentant l'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal (UNCIAS), ainsi que 39 sur 59 délégués titulaires de l'institution consulaire ont pris part à cette assemblée élective.

A l'unanimité, tous les délégués titulaires présents, ont porté leur choix sur Dr Moustapha Diop, seul candidat postulant à la succession de l'opérateur économique feu El Hadji Maodo Sarr.

« Nous allons accompagner la nouvelle équipe en mettant en place une politique de recherche de partenariats pour booster le secteur de l'économie locale », a assuré le nouveau président de la CCIAK juste après son élection.

Cette assemblée générale a élu aussi un nouveau bureau de 10 membres avec six vice-présidents, un secrétaire élu et son adjoint, ainsi qu'un trésorier élu et son adjoint.