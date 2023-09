Congo-Kinshasa: Bukavu - L'Hôpital provincial doté d'un centre de formation de prise en charge des blessés de guerre

L'Hôpital provincial de référence de Bukavu (Sud-Kivu) est doté, depuis mercredi 6 septembre, d'un centre de formation chirurgicale.

A l'initiative du Comité International de la Croix-Rouge (CICR), cette structure entend prendre en charge des blessés de guerre, des victimes des conflits armés et autres violences.

L'un des responsables du CICR, Rodrigo Lopez a indiqué que ce centre est une réponse efficace aux défis de prise en charge médicale des blessés par armes :

« C'est une initiative du CICR pour améliorer la prise en charge des patients blessés par armes. On a fait déjà de transfert de compétences aux agents de l'Hôpital général de référence de Bukavu, mais on veut aller partout, dans tous les hôpitaux et centres de santé de l'Est du pays, dans l'objectif d'améliorer la prise en charge des personnes blessées par armes ».

Pour sa part, le médecin-directeur de l'Hôpital provincial de référence de Bukavu, Dr Guy Mulinganya parle de l'impact de ce projet dans son institution :

« C'est un centre qui s'inscrit dans le développement de l'hôpital général de référence de Bukavu. C'est-à-dire, on va former les médecins, les infirmiers, les maintenanciers. C'est un grand avantage pour notre province du Sud Kivu, pour notre pays la RDC, et je dirai pour toute la région d'avoir un centre qui va former tous ceux qui participent aux soins chirurgicaux en faveur des personnes blessées par armes ».

Il a précisé que ce projet de pôle de formation chirurgicale est à la fois médical et académique, consistant à dispenser des cours théoriques et pratiques sur la médecine humanitaire d'urgence aux personnel soignants congolais.

Depuis 2013, le CICR a élargi son programme chirurgical à l'Hôpital provincial de référence de Bukavu.

L'objectif était de répondre aux cas réguliers et épisodiques qui débordaient ailleurs au Nord Kivu.

En dix ans, 10 000 blessés par armes ont bénéficié de la prise en charge médicale gratuite du programme chirurgical du CICR au Nord et Sud-Kivu.