Tunisie: Le CSS en quête d'un président - Le long feuilleton

Le Club Sportif Sfaxien cherche depuis des mois un nouveau président issu des urnes. Après plusieurs tentatives avortées, l'assemblée du 24 septembre sera-t-elle la bonne ?

Depuis la démission du dernier président élu du CSS, Moncef Khemakhem, en janvier 2022, le prestigieux club de la capitale du sud, Sfax, a été dirigé par des comités de direction provisoire. Mais le provisoire qui est normalement l'exception a trop duré au point de devenir une mode et une meilleure façon de prendre en charge la lourde responsabilité d'un club professionnel pour quelques mois et d'éviter ainsi le risque d'assumer pendant deux ans les répercussions et les difficultés d'une crise financière qui va s'étendre sur plusieurs années avant d'être complètement résolue.

Demain (samedi 9 septembre) sera le dernier délai de présentation des candidatures pour l'élection d'un comité directeur stable qui aura lieu lors de l'assemblée prévue pour dimanche 24 septembre. Et le CSS pourrait une nouvelle fois ne pas trouver preneur et rester sans président et sans comité directeur stable. Et ce serait l'inéluctable recours de nouveau à un comité de direction provisoire pour quelques mois jusqu'à l'annonce d'une nouvelle date de convocation d'une assemblée générale élective.

Indices rassurants

Deux motifs de satisfaction incitent tout de même à un certain optimisme. Les résultats sportifs actuels de l'équipe seniors, sous la houlette d'un Mohamed Kouki tout feu tout flamme, ont dépassé toutes les espérances avec le plein de points en 3 matches , 6 buts marqués et zéro but encaissé. Un départ en trombe qui rassure pour la suite du parcours dans les deux phases du championnat. Le deuxième motif de satisfaction est cette euphorie presque sans précédent des supporters des Noir et Blanc pour atteindre un chiffre record dans l'achat des abonnements.

On parle d'un milliard de recettes des ventes jusqu'à ce jour, ce qui ne peut qu'encourager la politique du président actuel Jawhar Lâadhar, de privilégier les abonnés fidèles au club en leur donnant l'exclusivité d'assister aux matches et de couper avec les fans occasionnels qui ne sont pas réguliers et prennent, de temps en temps, selon l'importance des rencontres, leurs tickets aux guichets. L'objectif est d'atteindre un nombre d'abonnés égal à la capacité d'accueil actuelle du Stade Taieb Mhiri. Un beau challenge en perspective.

Hassen Châabane candidat ?

Le rôle que joueront les Socios avec leurs 11.000 adhérents sera déterminant avec le concours du Haut Comité de Soutien dans le choix d'un nouveau président capable de profiter de ce vent favorable qui tourne actuellement dans le camp sfaxien pour remettre le CSS à sa vraie place, dans la cour des grands de notre championnat et de le faire revenir sur la scène africaine comme un club de renom qui peut rejouer les premiers rôles dans les années à venir en Ligue des champions et en Coupe de la CAF.

Il n'empêche qu'il y a toujours cette réticence à convoiter le poste de président sur qui vont être braqués tous les feux et sur qui va reposer tout le poids d'une lourde responsabilité et de charges immenses. Le CSS a besoin d'un visage nouveau et d'un profil de président qui a le courage de réformer et d'innover et qui jouit d'une certaine adhésion autour du projet qu'il doit présenter. Mais ce nouveau président, recherché durant plus d'une année en vain, a besoin de soutien financier concret et pas de simples promesses qui pourraient être sans lendemain.

La personne pressentie pour le moment, parmi plusieurs noms qui circulent, est Hassen Châabane qui a été l'homme fort de la difficile période de transition et du mercato d'hiver passé. Il a annoncé auparavant qu'il ne sera pas candidat quelles que soient les circonstances, les pressions et les tentations.

Changera-t-il d'avis? Tout reste possible.