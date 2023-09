Tunisie: Développement durable dans la cité Ennour à Kasserine - L'état des lieux

Le Bureau des Nations unies pour les établissements humains en Tunisie (ONU-Habitat) a organisé, mercredi dernier, un atelier de travail, consacré à l'étude du premier rapport local volontaire (RLV) sur le suivi de la mise en oeuvre des objectifs de développement durable (ODD) dans la cité Ennour, gouvernorat de Kasserine.

Cet atelier s'inscrit dans le droit fil de l'engagement de l'Etat tunisien à participer régulièrement au suivi de la mise en oeuvre du plan de développement et à soumettre des rapports périodiques, reflétant la réalisation de ses buts et objectifs aux niveaux national et régional. Conviés à ce panel, des représentants des ministères, des experts, des acteurs du secteur privé, de la société civile et des organisations nationales et locales, ont eu leur mot à dire.

En fait, la rencontre vise également à soutenir l'appropriation des ODD par les acteurs régionaux et locaux d'ici 2030, à les motiver à participer efficacement au processus de suivi de leur mise en oeuvre et à contribuer activement à la préparation de rapports locaux volontaires.

Tout en définissant les rôles et les responsabilités des intervenants en matière de fourniture d'information, de données statistiques et d'indicateurs liés aux buts et objectifs du plan.

L'atelier s'est focalisé sur le contenu du rapport, lequel a passé en revue les réalisations et les gains réalisés par rapport aux Objectifs de développement durable (ODD), tout en soulignant les difficultés et les obstacles éventuels qui peuvent empêcher la réalisation de ces objectifs.

Dans le cadre de sa politique d'inclusion urbaine, faut-il le rappeler, l'ONU-Habitat accorde une attention particulière à ne laisser personne de côté, dont particulièrement les sans-abris et les migrants, qui sont de véritables acteurs du changement et de la cohésion au sein des communautés.