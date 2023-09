Tunisie: Programme AMIS - L'Italie en première ligne dans le soutien aux écoles tunisiennes

Le programme AMIS couvre le territoire national, soit l'ensemble des 24 gouvernorats, mais une partie substantielle des interventions est concentrée dans les zones les plus défavorisées

L'ambassadeur d'Italie à Tunis, Fabrizio Saggio, a eu, mercredi dernier, une rencontre avec le ministre de l'Education, Mohamed Ali Boughdiri, à l'occasion de la réunion du Comité de Coordination, pour échanger autour du Programme d'amélioration des infrastructures et des services scolaires dans le cycle primaire (Amis), financé par la coopération italienne et mis en oeuvre par ledit ministère.

« L'engagement du gouvernement italien dans le secteur de l'éducation en Tunisie témoigne d'une collaboration excellente.

À travers des initiatives conjointes, l'Italie participe activement à renforcer le système éducatif tunisien, promouvant des actions qui visent à améliorer la qualité du système éducatif et de l'expérience scolaire », a déclaré l'ambassadeur Saggio. En intervenant à la réunion, le Chef de mission italien a souligné aussi que le soutien italien au secteur de l'éducation en Tunisie contribue à la création de programmes novateurs, à la formation des enseignants et à l'amélioration des infrastructures scolaires, dans le but d'offrir à la jeunesse tunisienne un accès à une éducation de qualité.

« En misant sur l'éducation, la Tunisie investit dans le potentiel et les compétences de sa population afin de créer une base solide pour l'innovation, la croissance économique durable et la stabilité sociale», a conclu l'ambassadeur Saggio.

Le programme Amis concerne l'étendue du territoire national tunisien, soit l'ensemble des 24 gouvernorats, mais une partie substantielle des interventions est concentrée dans les zones les plus défavorisées du pays. L'initiative, d'une durée prévue de 5 ans (2021-2026), est financée par la Coopération italienne avec une contribution de 25 millions d'euros à crédit d'aide, qui couvrent les coûts liés aux travaux de rénovation de plus de 130 établissements scolaires, la construction de classes préparatoires, ainsi que l'acquisition d'équipements au profit de toutes les écoles primaires bénéficiaires du programme.

Il est important de rappeler que, ces dernières années, la Coopération italienne a financé et finance plusieurs interventions dans le secteur de l'éducation pour un montant d'environ 50 millions d'euros par le biais d'initiatives visant à lutter contre les causes de l'abandon scolaire, en améliorant les services scolaires de base tels que les cantines et les transports. En mai dernier, l'Italie a livré 95 minibus, 13 fourgonnettes et 1 unité de dépannage dans le cadre du programme d'aide à la balance des paiements.

Il est utile aussi de mentionner le lancement d'une enveloppe ultérieure de 15 millions d'euros, toujours dédiée au secteur de l'éducation, avec une attention particulière à la formation professionnelle en tant que vecteur de création de l'emploi et des entreprises durables.