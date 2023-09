Congo-Brazzaville: Education - Des perspectives pour promouvoir l'alphabétisation

Dans la déclaration du gouvernement à l'occasion de la 57e Journée internationale de l'alphabétisation, commémorée le 8 septembre de chaque année, le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire, et de l'Alphabétisation, Jean Luc Mouthou, a épinglé des actions à réaliser pour faire progresser l'agenda de l'alphabétisation pour une société plus instruite.

La 57e Journée internationale de l'alphabétisation est célébrée cette année sur le thème « Promouvoir l'alphabétisation pour un monde en transition ; bâtir les fondations de sociétés durables et pacifiques ». Dans le cadre de la promotion d'une éducation de qualité en adéquation avec le plan sectoriel y relatif, des efforts seront poursuivis pour promouvoir l'alphabétisation, à en croire le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean Luc Mouthou.

La mutualisation des programmes d'alphabétisation avec ceux de l'enseignement technique et de la formation professionnelle pour une meilleure adéquation des actions de formation avec le besoin du monde économique ; l'élaboration de nouveaux programmes et manuels en éducation non formelle ; l'intégration des approches numériques dans le processus d'apprentissage en alphabétisation ; la construction des infrastructures propres à l'alphabétisation ; l'amélioration des conditions de travail et d'apprentissage des encadreurs et apprenants sont autant d'axes sur lesquels le gouvernement va poursuivre des efforts.

« Le plan sectoriel de l'éducation vise, entre autres, à faciliter l'accès équitable aux programmes d'alphabétisation ; l'arrimage de l'alphabétisation à la formation professionnelle ; l'amélioration du pilotage et de la gestion de ce sous-secteur », a déclaré le ministre Jean Luc Mouthou.

Il a, par ailleurs, salué les efforts consentis par les acteurs pour alphabétiser nombre de compatriotes en langues nationales : lingala et kituba tout comme en français. Une mention particulière aux opérateurs privés pour leur apport en matière d'alphabétisation : confessions religieuses, partenaires bilatéraux et multilatéraux... « Nous voulons inciter chacune et chacun d'entre nous à plus d'engagement afin de relever les défis qui se dressent devant nous », a exhorté le ministre Jean Luc Mouthou.