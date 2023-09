Congo-Brazzaville: Rentrée scolaire - VDTW lance une compagne de remise des fournitures scolaires

La fondation VDTW organise, le 23 septembre, à Brazzaville une remise des fournitures scolaires à une cinquantaine d'orphelins congolais en vue de les aider à bien démarrer l'année scolaire 2023-2024.

Association à but non lucratif, la fondation VDTW est essentiellement orientée vers les activités humanitaires. En effet, elle jette son dévolu sur l'assistance des personnes démunies, en l'occurrence les personnes âgées, celles vivant avec handicap, les orphelins, les veuves sans oublier les enfants de la rue, qui pullulent dans les grandes artères de Brazzaville et de Pointe-Noire. « Les personnes démunies ont besoin de se sentir aimées, appréciées et valorisées. Notre association est disposée à travailler dur afin d'améliorer le quotidien de cette couche de la population congolaise. L'humanitaire est la raison d'être de notre existence », a reconnu Vicente Dilane Tary, président de ladite fondation

Selon Tary, les orphelins congolais ont le droit de connaître une année scolaire au même titre que tous les autres enfants détenteurs de leurs deux parents ou, tout au moins, l'un des deux. Pour cette raison, la fondation s'est fait le devoir de fournir des fournitures scolaires à quelques orphelins, a-t-il poursuivi.

S'adressant aux parents en particulier et aux Congolais en général, le président de la fondation VDTW a rappelé que la plupart des enfants naissent dans des familles biparentales. Ces enfants bénéficient de l'éducation, de la formation et de l'encadrement de leurs deux parents. C'est une chance pour ces jeunes !

D'autres, en revanche, les enfants de la rue, d'un côté, et les orphelins, de l'autre, comptent sur les associations à caractère humanitaire et caritatif pour espérer jouir des assistances multiformes, a soutenu le président de la fondation VDTW. Créée récemment, la fondation VDTW est composée de trois membres permanents et de plusieurs bénévoles. De façon générale, elle contribue à améliorer, tant soit peu, l'existence des personnes nécessiteuses vivant en République du Congo.