Afrique: Environnement - Les enfants africains subissent de plein fouet les effets du changement climatique

Les enfants d'Afrique sont parmi les plus menacés par les effets du changement climatique, mais ils sont privés du financement nécessaire pour les aider à s'adapter, à survivre et à répondre à cette crise, a déclaré l'Unicef dans un nouveau rapport.

Le rapport a été publié alors que des dirigeants se préparent à se réunir pour le Sommet africain sur le climat, qui aura lieu la semaine prochaine à Nairobi, au Kenya. Les enfants de 48 des 49 pays africains évalués courent un risque élevé ou extrêmement élevé de subir les effets du changement climatique, en raison de leur exposition et de leur vulnérabilité aux cyclones, aux vagues de chaleur et à d'autres chocs climatiques et environnementaux ainsi que de leur accès aux services essentiels. Les personnes vivant en Centrafrique, au Tchad, au Nigéria, en Guinée, en Somalie et en Guinée-Bissau sont les plus exposées.

Augmenter le financement, défis et solutions

Malgré cela, le rapport révèle que seulement 2,4% du financement mondial pour le climat cible les enfants, avec une valeur moyenne de seulement 71 millions de dollars par an. « Il est clair que les plus jeunes membres de la société africaine subissent le plus gros des effets néfastes du changement climatique », a déclaré la directrice adjointe de l'Unicef pour la région de l'Afrique orientale et australe, Lieke van de Wiel. « Nous devons concentrer davantage de financement sur ce groupe, afin qu'il soit équipé pour faire face à toute une vie de perturbations induites par le climat ». Les enfants sont plus vulnérables que les adultes aux effets du changement climatique, a expliqué l'Unicef.

%

En outre, les défis liés à la garantie de l'accès à des services de qualité dans des domaines tels que la santé et la nutrition; l'eau, l'assainissement et l'hygiène et l'éducation accroissent leur vulnérabilité. Dans le même temps, les enfants et les jeunes jouent un rôle déterminant dans le changement et la durabilité à long terme, indique le rapport. Ils doivent donc faire partie des solutions climatiques, y compris des politiques et du financement. Lors du Sommet africain sur le climat, les dirigeants de tout le continent ont souligné la nécessité de promouvoir des investissements accrus dans l'action climatique.

Dynamique migratoire

En 2022, plus de 7,5 millions de déplacements internes dus à des catastrophes ont été enregistrés sur le continent. L'OIM a cité un rapport de 2021 qui prévenait que jusqu'à 105 millions de personnes en Afrique pourraient devenir des migrants internes d'ici la fin de cette année. « Nous sommes officiellement entrés dans l'ère de la migration climatique », a déclaré la directrice générale élue de l'OIM, soulignant la nécessité de solutions urgentes.